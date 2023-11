Cobra Kai: C.S. Lee farà parte del cast della stagione 6, l'ultima della serie

Nel cast della stagione 6 della serie Cobra Kai, che sarà l'ultima, ci sarà anche C.S. Lee, già apparso in show come Dexter.

L'attore, come rivelato dalle fonti del sito Deadline, avrà un ruolo apparso solo in alcuni flashback nei progetti precedenti della storia iniziata con Karate Kid.

L'ultimo capitolo della storia

Negli ultimi episodi di Cobra Kai, C.S. Lee avrà la parte del Maestro Kim Sun-Young, apparso solo nelle scene ambientate nel passato. Il personaggio nei film era stato interpretato da Jun Chong e nella serie targata Netflix aveva il volto di Don Lee.

Il Maestro Kim dovrebbe essere morto nella linea temporale al centro della serie e non si sa se apparirà solo nei flashback.

Kim Da-Eun, la nipote del Maestro, è apparsa nella quinta stagione di Cobra Kai interpretata da Alicia Hannah-Kim.

Cobra Kai 6: Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione

Terry Silver (Thomas Ian Griffith) e John Kreese (Martin Kove) sono stati entrambi allievi di Maestro Kim, inventore dello spietato stile di arti marziali che va contro ogni insegnamento sostenuto da Mr. Miyagi (Pat Morita).

La produzione dell'ultima stagione della serie dovrebbe riprendere all'inizio del 2024, dopo gli stop causati dagli scioperi degli sceneggiatori e degli attori.