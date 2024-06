Cobra Kai 6: svelata la data di uscita del trailer dell'ultima stagione

Cobra Kai sta per tornare per un'ultima stagione su Netflix e ora sappiamo quando verrà pubblicato il trailer.

Per chi non lo sapesse, la stagione 6 di Cobra Kai sarà divisa in tre parti. Quindi, sapete che questa volta ci saranno degli enormi cliffhanger. Ma il primo assaggio dopo il teaser rilasciato in precedenza sarà uno spettacolo da non perdere.

Questa sarà la stagione conclusiva di Cobra Kai

I fan hanno avuto la sensazione che Cobra Kai potesse continuare a funzionare per quella che sembrava un'eternità. Ma anche le cose belle, prima o poi, devono finire. I produttori di Cobra Kai hanno dichiarato che questa stagione sarebbe stata l'ultima di uno dei grandi successi dell'era dello streaming. La sesta stagione segnerà infatti il capolinea del programma di Netflix. Ma tutti gli attori coinvolti stanno concentrando tutti gli sforzi per un finale con il botto. La prima parte è in onda e l'attesa dei fan per il capitolo conclusivo di questa storia è alle stelle.

Cobra Kai: l'attore Ralph Macchio in una foto della serie

"Riavvicinare il mondo all'universo di Karate Kid è stato un onore", hanno dichiarato i produttori in un comunicato. "Realizzare Cobra Kai ci ha permesso di entrare nello stesso sacro dojo abitato dal grande Robert Mark Kamen, John Avildsen, Jerry Weintraub e da tutti gli incredibili membri del cast originale. Ci ha anche permesso di giocare a fare i sensei, espandendo le trame originali e facendo nascere nuove generazioni di sfavoriti. Non abbiamo mai dato per scontata questa opportunità. Il nostro obiettivo per Cobra Kai è sempre stato quello di concluderlo alle nostre condizioni, lasciando la Valle nel tempo e nel luogo che abbiamo sempre immaginato. È quindi con immenso orgoglio e gratitudine che siamo in grado di annunciare questo risultato". Cobra Kai 6 arriverà su Netflix il 18 luglio.