Cobra Kai 6: terminate le riprese dell'ultima stagione, quando esce e chi torna nel cast

Secondo quando riportato dal produttore esecutivo Jon Hurwitz, le riprese della sesta e ultima stagione di Cobra Kai si sono ufficialmente concluse.

Hurwitz, che ha creato la serie insieme a Josh Heald e Hayden Schlossberg, ha postato sui social media un semplice "...è finita" nella tarda serata di ieri, insieme a una foto di quella che sembra essere una festa informale di chiusura in un bar locale.

Cobra Kai, che ha rivitalizzato il franchise di Karate Kid, è forse il miglior esempio di sequel nel settore televisivo. Interpretato dalle star originali della saga, Ralph Macchio e William Zabka, il film ha preso scherzosamente in giro il franchise originale, raccontando una storia emotivamente coinvolgente che omaggia con dramma e ironia l'amato franchise anni Ottanta.

Cosa racconta Cobra Kai?

La serie è incentrata su Johnny Lawrence (Zabka), anni dopo l'umiliazione subita alla fine di Karate Kid, e la prima metà dello show è incentrata sul rapporto antagonistico tra Lawrence e Daniel LaRusso, che è riuscito a trasformare la sua fama locale di star delle arti marziali in una carriera soddisfacente.

Man mano che sempre più personaggi dei primi tre film di Karate Kid venivano introdotti nello show, la posta in gioco diventava più alta e lo show bilanciava bene il suo tono, mantenendo i personaggi in primo piano e facendo in modo che la nostalgia per i vecchi film non prenda mai il sopravvento e sgonfiasse la posta in gioco di Cobra Kai.

Quando uscirà la Stagione 6?

L'ultima stagione di Cobra Kai sarà composta da ben 15 episodi. Questi 15 episodi saranno distribuiti in tre parti distinte, dando modo a Netflix di capitalizzare il più possibile sulla sua conclusione.

William Zabka in Cobra Kai 5

La prima parte della stagione finale di Cobra Kai arriverà su Netflix il 18 luglio. L'attesa per la seconda parte sarà lunga, poiché la seconda serie di episodi verrà rilasciata qualche mese dopo, il 28 novembre. La terza parte, che costituirà il finale vero e proprio, arriverà nel 2025. Purtroppo, Netflix non ha ancora annunciato una data precisa per l'ultima parte.

Chi tornerà nel cast di Cobra Kai 6?

Oltre a Zabka e Macchio che riprenderanno rispettivamente i ruoli di Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, nella sesta stagione torneranno anche Martin Kove (John Kreese), Thomas Ian Griffith (Terry Silver), Sean Kanan (Mike Barnes) e Yuji Okumoto (Chozen Toguchi).

La nuova generazione di Karate Kid è guidata dai talentuosi Xolo Maridueña (Miguel Diaz), Mary Mouser (Samantha LaRusso), Tanner Buchanan (Robby Keene), Jacob Bertrand (Eli "Hawk" Moskowitz), Peyton List (Tory Nichols), Gianni DeCenzo (Demetri), Dallas Dupree Young (Kenny Payne), Joe Seo (Kyler Park) e Griffin Santopietro (Anthony LaRusso). Nel frattempo, sono terminate anche le riprese del nuovo film di Karate Kid in uscita nel 2025.