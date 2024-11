Cobra Kai 6, Ralph Macchio svela l'easter egg di Rocky che ha inserito in un episodio

Sapevamo che la sesta e ultima stagione di Cobra Kai sarebbe stata divisa in tre parti. Attualmente possiamo vedere la prima e la seconda parte, composte da 10 episodi che hanno portato i combattenti del Miyagi-Do a Barcellona, dove stanno partecipando al torneo globale Sekai Taikai.

Questo significa che si trovano ad affrontare vecchi nemici in Cobra Kai e nuovi in Iron Dragons. Allo stesso tempo, i ragazzi e gli adulti devono affrontare numerosi problemi personali.

Quanto segue contiene spoiler sulla stagione finale in corso di Cobra Kai, quindi è meglio che interrompiate la lettura se non siete in pari con la serie spin-off di Karate Kid, disponibile su Netflix.

Dietro le quinte, Cobra Kai è servito a una delle sue leggende. Ralph Macchio, che interpreta Daniel LaRusso fin dal primo giorno del franchise di Karate Kid, si è messo dietro la macchina da presa per il terzo episodio della sesta stagione di Cobra Kai e ha avuto la grande opportunità di rendere omaggio alle leggende che lo hanno preceduto.

Nel corso di un'intervista, Macchio ha parlato di questa sua nuova veste e delle sue influenze del regista originale di Karate Kid - Per vincere domani John G. Avildsen (che ha diretto anche Rocky con Sylvester Stallone). Non solo, l'attore è riuscito anche ad aggiungere un Easter Egg di Rocky nell'episodio da lui diretto.

"Nell'episodio c'è un piccolo omaggio alla boxe, se ricordate, nella prima parte. Mi sono ispirato a certe riprese che Avildsen aveva fatto per Rocky e ad altri film che aveva girato. E ho voluto metterle in evidenza in tutto il film. È subliminale. Non si vedono direttamente, ma se le cercate le troverete", ha spiegato Macchio.

L'attore e ora regista ha continuato: "A un certo punto, volevo che il nome di Spider Rico fosse appeso al muro della palestra di boxe in cui ci trovavamo. Era un pugile contro cui Balboa combatteva. Quindi tutte queste cose sono presenti in quell'episodio. ... John è con noi. Lo è certamente. Siamo influenzati da lui, così come questa serie, e nella seconda parte, avrebbe avuto una giornata campale a girare il Sekai Taikai. Mi piace credere che lui, Pat (Morita) e (Jerry) Weintraub, il produttore, siano ancora tutti con noi in un certo senso, perché abbiamo imparato da loro".