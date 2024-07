Cobra Kai 6: uno dei personaggi più amati della serie ha fatto ritorno

Questa settimana è iniziato il conto alla rovescia verso la conclusione di Cobra Kai, visto che ha debuttato la prima parte della sesta e ultima stagione.

Sarà anche solo un terzo dell'intera stagione, ma questa nuova ondata di episodi di Cobra Kai ha riservato ai fan molta azione e sorprese, tra cui l'inaspettato ritorno di un personaggio amatissimo che non compariva dalla prima stagione.

ATTENZIONE: Questo articolo contiene SPOILER sulla Stagione 6 di Cobra Kai! Continuate a leggere a vostro rischio e pericolo... Approfittatene per recuperarla e leggere anche la nostra recensione della prima parte di stagione.

Nel primo episodio della Stagione 6, Johnny riceve un messaggio da un numero sconosciuto che gli chiede di incontrarlo nel bosco, dove era solito allenare i Cobra Kai. Tutti gli indizi portavano a John Kreese, il grande cattivo dello show che è evaso di prigione e sta cercando di vendicarsi di Johnny e Daniel. Johnny ha effettivamente trovato qualcuno nel bosco, ma non si trattava di Kreese, bensì di un vecchio studente.

Paul Walter Hauser in Cobra Kai

Stingray, lo studente di karate più anziano del gruppo, interpretato dal Premio Emmy Paul Walter Hauser, è apparso a Johnny con un nuovo gruppo di studenti. Stava cercando di far ripartire il Cobra Kai, questa volta con un gruppo di ragazzi ancora più giovani. La sua proposta a Johnny è quella di far tornare il suo ex sensei a lavorare al suo fianco, in modo che insieme possano addestrare una nuova generazione di karatè kids.

Stingray, purtroppo, non appare in nessuno degli altri episodi di Cobra Kai diffusi in questa prima parte della Stagione 6, quindi le due scene nei boschi sono tutto ciò che i fan hanno avuto del popolare personaggio di Hauser. Detto questo, la stagione è ancora lunga, quindi non si può escludere un'altra sua apparizione, anche se la narrazione non è esattamente incentrata su di lui.

Cobra Kai, Hilary Swank riprenderà il ruolo di Karate Kid nell'ultima stagione?

L'attesa per i prossimi cinque episodi di Cobra Kai Stagione 6 non sarà breve, ma sarà molto meno lunga rispetto all'intervallo tra le precedenti stagioni. La seconda parte era inizialmente prevista per il 28 novembre. Questa settimana, poco prima della première della Parte 1, Netflix ha annunciato che la Parte 2 è stata anticipata di un paio di settimane e debutterà quindi il 15 novembre.