Cobra Kai 6, ecco come quel noto personaggio è stato riportato indietro dal mondo dei morti

Il 13 febbraio scorso è stata diffusa su Netflix la terza parte della sesta e ultima stagione di Cobra Kai, che ha chiuso così il suo cerchio narrativo, riallacciandosi in un modo sorprendente anche al franchise originale di Karate Kid.

Ovviamente non proseguite nella lettura di questo articolo se non siete in pari con la serie e non avete visto il finale della sesta stagione, in quanto potreste incappare in enormi SPOILER che rovinerebbero la vostra visione sulla piattaforma digitale.

Anche se il sensei di Karate Kid, Mr. Miyagi, è morto nel 2011, non ha mai smesso di essere una fonte di ispirazione e saggezza per Daniel LaRusso (Ralph Macchio), anche nella sesta e ultima stagione di Cobra Kai di Netflix.

Un Mr. Miyagi ricreato in CGI per il finale di Cobra Kai

Il ritorno del sensei di Karate Kid

Dopo essere apparso brevemente in una sequenza onirica all'inizio della stagione, il signor Miyagi - interpretato dall'amato attore Pat Morita, scomparso nel 2005 - è tornato per una lunga reunion onirica con Daniel nell'episodio 13. Scoraggiato dopo che il Miyagi-Do è rimasto irrimediabilmente indietro nel torneo Sekai Taikai, Daniel fatica a capire come procedere, soprattutto perché anche sua figlia Sam (Mary Mouser) è in conflitto con la volontà di finire il torneo.

Quella notte, Daniel sogna di essere attaccato da un gruppo di sinistre figure in costume da scheletro - un richiamo al traumatizzante pestaggio subito da Johnny Lawrence (William Zabka) e dai suoi compagni del Cobra Kai in Karate Kid - Per vincere domani. All'improvviso, però, un uomo emerge dall'oscurità per combattere con lui: si tratta di Nariyoshi Miagi. Una volta sconfitti i combattenti scheletrici, Daniel affronta in lacrime il suo defunto mentore. "Perché mi hai lasciato solo, senza risposte?".

Appoggiando la mano sul petto di Daniel, il signor Miyagi gli dice: "Ricorda, Miyagi insegna: 'vincere, perdere, non importa'. Non c'è più bisogno di combattere".

Cobra Kai 6, una sequenza onirica con Daniel e Mr. Miyagi

Riportare alla vita Miyagi: consenso degli eredi e intelligenza artificiale

Lo scambio aiuta Daniel a determinare il modo in cui il Miyagi-Do deve procedere alle finali del Sekai Taikai. Il produttore esecutivo Hayden Schlossberg, che ha creato Cobra Kai con Jon Hurwitz e Josh Heald, ha dichiarato a Entertainment Weekly che lo show ha chiesto la benedizione degli eredi di Pat Morita prima di riportare in scena il suo amato personaggio.

"Oltre a ottenere le approvazioni, Ralph ha dei legami con la sua famiglia e voleva spiegare loro quali erano le nostre intenzioni. Abbiamo spiegato che ci sarebbe stato un primo episodio in cui il signor Miyagi combatte contro Daniel in una versione spaventosa, ma che sarebbe culminato in una sequenza onirica finale in cui Daniel e il signor Miyagi combattono insieme, ed è una scena molto sentita", ha raccontato Schlossberg. "Erano totalmente d'accordo ed è una cosa che anche Ralph voleva davvero".

Per riportare in vita il signor Miyagi, lo show ha utilizzato una controfigura, oltre a un attore "sosia" che ha pronunciato i dialoghi del personaggio. "Poi, utilizzando la voce reale di Pat Morita e la tecnologia IA, si sono fuse le due cose", ha spiegato Schlossberg. "Era la realizzazione del desiderio di vederli di nuovo insieme sullo schermo. Si fa del proprio meglio con la tecnologia; è una sequenza da sogno. Ci è sembrato che valesse la pena di ricreare di nuovo quel duo sullo schermo".