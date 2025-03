Karate Kid: Legends e Cobra Kai, gli showrunner della serie spiegano il legame tra i due progetti

La serie Cobra Kai si è conclusa dopo sei stagioni e gli showrunner hanno spiegato in che modo è stato tenuto in considerazione il legame con il film Karate Kid: Legends.

La serie Cobra Kai si è conclusa con la stagione 6, ma la storia continuerà grazie al film Karate Kid: Legends. Gli showrunner, recentemente, hanno parlato del legame tra i due progetti assicurando che non ci saranno contraddizioni e il canone verrà rispettato.

Il lavoro sull'ultima stagione della serie

Ralph Macchio riprenderà il ruolo di Daniel LaRusso in Karate Kid: Legends e nel film apparirà anche Mr. Han, interpretato da Jackie Chan e che ha debuttato nel franchise nel film del 2010.

Jon Hurwitz e Josh Heald, che sono stati alla guida di Cobra Kai, hanno recentemente parlato di come hanno lavorato all'ultima stagione sapendo che verrà realizzato il lungometraggio.

Intervistati da The Direct, i due filmmaker hanno spiegato di essere stati informati dello sviluppo del prossimo capitolo di Karate Kid mentre erano totalmente immersi nella creazione delle ultime puntate. Gli showrunner hanno quindi aggiunto: "Volevamo semplicemente assicurarci che non ci fossero contraddizioni in modo che, nel caso in cui i fan lo vedessero, non pensassero: 'Wow, Cobra Kai ha detto questo e questo film ha detto un'altra cosa'. E Ralph Macchio ha voluto essere certo che non accadesse, non c'è nessun elemento che potrebbe creare quei problemi".

Una continuazione del film

I responsabili della serie hanno inoltre ribadito che Legends, in arrivo nelle sale il 30 maggio, proseguirà la storia del film diretto 15 anni fa da Harald Zwart, con star Jackie Chan e Jaden Smith:"Tecnicamente è un film di Karate Kid. Il nostro show è Cobra Kai e la cosa che hanno in comune è Daniel LaRusso. Quel film sta espandendo la storia del lungometraggio del 2010 e dovrete aspettare per scoprire in che modo legano tutti questi elementi".