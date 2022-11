Cobra Kai 5: Peyton List sul bacio nel finale e sulla difficoltà nel pronunciare una specifica frase

In Cobra Kai 5 ogni protagonista ha vissuto un momento di personale trasformazione ed evoluzione. Fra questi troviamo la giovane Tory Nichols di Peyton List, che nel finale ( spoiler per chi non lo avesse visto) si riavvicina al personaggio di Tanner Buchanan con un bacio.

L'attrice ha quindi commentato gli eventi mostrati nel recente capitolo dello show targato Netflix, come potete vedere in questo video.

Durante la Collider Ladies Night per promuovere il suo nuovo film horror, The Friendship Game, Peyton List ha approfondito il finale del suo personaggio di Cobra Kai, rivelando qualche dettaglio inedito sulla scena del bacio e sulla difficoltà nell'avviarlo con la frase "just kiss me". L'attrice ha dichiarato: "Sai una cosa? Grazie per avermelo chiesto perché quella battuta è stata davvero complicata. È così difficile farla senza rabbrividire o sentirsi completamente soli -- specialmente per Tory quando la dice. Non lo so. Sono contenta che abbia funzionato perché mi piace come battuta. Questo è il punto, ma non lo direi mai a nessuno nella vita, ed è quello che amo della recitazione. È una di quelle cose verso cui non puoi pensarci a lungo, e non puoi dirlo troppe volte prima. Quindi vedi quello che viene fuori sul momento, e speri solo che funzioni".

Questo particolare sviluppo, nel finale di Cobra Kai 5 rappresenta moltissimo per i personaggi coinvolti, diventando per loro un momento di "ritrovo" in cui si ricongiungono a seguito di tutti gli eventi cui abbiamo precedentemente assistito. È ben differente dal bacio fra Sam e Miguel, come anche la stessa List ha spiegato in fase d'intervista: "In un certo senso Miguel e Sam si sentono come una coppia sposata, o forse come una coppia più giovane, il che è davvero dolce, e sono sicura che Robby e Tory hanno qualcosa di diverso. Non stanno insieme da tanto quanto loro, ma hanno superato alcune cose. Non lo so, mi piace che Robby e Tory abbiano ancora una direzione".

Queste dichiarazioni suggeriscono chiaramente che nella sesta stagione di Cobra Kai la coppia affronterà il futuro mano nella mano, scrivendo un percorso sicuramente più maturo rispetto al passato.