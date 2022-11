Cobra Kai: Ralph Macchio alimenta le speranze dei fan parlando del rinnovo per la stagione 6

Nel corso di un recente intervento in un podcast, Ralph Macchio ha voluto stuzzicare in fan sulla possibilità, o meno, di un rinnovo per la stagione 6 di Cobra Kai.

Parlando del rinnovo per una sesta stagione di Cobra Kai, Ralph Macchio ha recentemente stuzzicato i fan in merito al futuro di questo spin-off, accennando a qualcosa che potrebbe "arrivare presto". Il successo di Cobra Kai non si discute, anche se il futuro della serie non ha ancora trovato conferme ufficiali.

Cobra Kai 5: una scena della nuova stagione

Ponendosi come seguito canonico di Karate Kid - Per vincere domani, Cobra Kai, nel tempo, è riuscito ad affermarsi con il grande pubblico, soprattutto grazie al rilancio di Netflix. Al momento, però, il futuro sembra incerto, dato che la sua prossima stagione non è stata ancora confermata, e i fan temono che i gli autori stiano concentrando le proprie energie in altri progetti.

Cobra Kai, possibili spinoff in arrivo? La risposta di Ralph Macchio

Nel corso di una recente intervista nel podcast Happy Sad Confused, Macchio ha rivelato che la sesta stagione di Cobra Kai potrebbe essere rinnovata "molto presto". Chiarendo che il rinnovo ufficiale non è ancora arrivato, l'interprete di Daniel ha invitato i fan a continuare a guardare la serie per incrementarne i numeri: "Sì, in realtà non siamo ancora stati ufficializzati per la sesta stagione, cosa che pensiamo dovrebbe accadere molto presto. Ma continuate a guardarci così da mantenere quei numeri alti".

Nella quinta stagione di Cobra Kai abbiamo assistito alla chiusura di molte delle problematiche precedenti fra i protagonisti. Il cliffhanger finale però, insieme all'introduzione del torneo Sekai Taikai sembrano aprire la strada a possibilità future.