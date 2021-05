Cobra Kai 4, terminate le riprese della quarta stagione della serie Netflix

Anche se le riprese della di Cobra Kai 4 erano iniziate relativamente da poco, la serie Netflix ha già terminato la fase di produzione della quarta stagione, lasciando ora il posto a quella di post-produzione. Ad annunciarlo è una delle star dello show Martin Kove su Twitter.

L'interprete di John Kreese ha infatti riportato la notizia sul popolare social, complimentandosi con tutti i colleghi che hanno lavorato ai nuovi episodi della serie sequel di Karate Kid.

"Quest'oggi io e il resto della crew della quarta stagione di Cobra Kai abbiamo ufficialmente finito di girare!" ha scritto nella caption del post, per poi aggiungere in un più dettagliato messaggio "Che stagione, che anno! Una crew così impavida, che non ha pietà per nessuno, che anche nel mezzo della pandemia è andata avanti. Abbiamo colpito per primi, con un cast che colpisce duro!"

"@jonhurwitz @healdrules & @haydenschlossberg101 avete più energia di chiunque abbai mai incontrato e di quanto credessi umanamente possibile. I capitani della nostra nave di Cobra Kai, che ci hanno condotto quotidianamente verso la gloria. Senza la vostra leadership ci saremmo persi in quelle acque. Grazie @netflix e @sptv per averci permesso di fare tutto questo giorno dopo giorno. A @ralph_macchio & @william_zabka la battaglia continua! Non potrei essere più orgoglioso di lavorare al vostro fianco. Di chi ha lavorato sodo ogni singolo giorno. E ai fan... Beh... La vera storia è iniziata soltanto adesso... Ma questo già lo sapete! Perciò preparatevi perche COBRA KAI NON MUORE MAI!" ha concluso.

Al momento non sappiamo per quando potrà essere pronta per la visione la quarta stagione di Cobra Kai, ma vi terremo informati.