Cloverfield 2, Matt Reeves: "È come Fight Club, la prima regola è che non se ne parla mai"

Durante un'intervista recente Matt Reeves ha scherzato su Cloverfield 2, il potenziale sequel dell'amatissima pellicola del 2008, paragonando la segretezza che circonda il futuro del franchise alla prima regola del Fight Club: "Non si parla del Fight Club".

Sono passati quindici anni da quando Cloverfield ha sbalordito e terrorizzato i fan dei monster movies: il film, girato in forma di video ritrovato, narra le vicende di sei ragazzi di New York in fuga dagli attacchi di un misterioso mostro gigante che sta attaccando la città.

Durante un'intervista esclusiva di Screen Rant, il regista ha celebrato il 15° anniversario di Cloverfield rilasciando la seguente dichiarazione: "Il fatto è che Cloverfield è come Fight Club. Non si parla mai di Cloverfield. Dirò solo che sono super entusiasta per quanto concerne i progetti futuri, ma non posso rivelare niente. Delle nuove informazioni relative al sequel potrebbero presentarsi un giorno, all'improvviso e, spero che possano rendervi felici."

10 Cloverfield Lane: il ritorno inaspettato di un franchise fuori dal comune

Ricordiamo che nel 2016 è uscito 10 Cloverfield Lane, un film prodotto da J. J. Abrams e descritto come un "consanguineo" di Cloverfield, mentre il 5 febbraio 2018 è arrivato il terzo capitolo della saga: The Cloverfield Paradox. Nel 2021 è stato infine annunciato un sequel diretto del primo film diretto da Matt Reeves.