Cloverfield 2: la produzione sembra più vicina che mai

Lo sceneggiatore di Cloverfiled 2 ha rivelato alcuni importanti aggiornamenti sul progetto ancora in corso. Il 2008 ha visto l'uscita nei cinema del primo Cloverfield, un found footage movie in cui un mostro gigantesco emerge dall'oceano per terrorizzare New York City. Il successo di questa pellicola ha portato ai lavori su due spin-off indipendenti, senza alcuna novità su un sequel diretto per molto tempo.

Lizzy Caplan in una sequenza di Cloverfield

Nel 2021, però, arriva la conferma ufficiale dei lavori su Cloverfield 2 con il produttore del primo film J.J. Abrams insieme ad Hannah Minghella per supervisionare una sceneggiatura di Joe Barton. L'anno successivo abbiamo anche la conferma del regista, con la firma di Babak Anvari.

The Cloverfield Paradox: la saga si espande, ma perde il suo fascino fuori dal comune

Nel corso di una recente chiacchierata di Variety con Joe Barton, riguardo alla sua nuova serie Netflix The Bastard Son & The Devil Himself, l'intervista si è spostata su Cloverfield 2, con lo sceneggiatore che ha negato di lavorare direttamente con Abrams, fornendo qualche aggiornamento sul progetto: "Lo sto scrivendo da solo, JJ ne è produttore. Faccio le mie bozze e poi lui e i dirigenti di Bad Robot mi lasciano i loro appunti. Se c'è, Abrams salta fuori solamente di tanto in tanto dando un'occhiata a quanto scritto finora. Con l'arrivo di Babak Anvari alla regia ci stiamo avvicinando sempre di più alla produzione. Al momento sto facendo alcune revisioni e speriamo si tratti dell'ultima grande spinta alla sceneggiatura, così da effettivamente realizzarlo". Non ci resta che attendere nuovi dettali sul progetto.