Cloverfield 2: l'update di un sito virale legato alla saga ha anticipato l'arrivo del sequel?

La saga sci-fi di Cloverfield potrebbe forse tornare sugli schermi con l'atteso sequel: uno dei siti virali che erano stati creati per la campagna marketing dei film è infatti di nuovo attivo.

I fan hanno scoperto che la pagina online di Slusho!, una bevanda che appare nei vari lungometraggi, è di nuovo raggiungibile online ed è stata aggiornata.

Il ritorno del sito di Slusho!

Il sito di Slusho! permette attualmente di mescolare i vari gusti della bevanda inventata per i film e nemmeno i fan più attenti sembrano aver individuato degli easter egg o nuovi indizi legati al possibile sequel di Cloverfield o al suo arrivo nelle sale.

Secondo le teorie dei fan, la bevanda avrebbe tra gli ingredienti il Seabed's Nectar, recuperato nell'oceano, elemento che potrebbe legarlo alle origini della creatura introdotta per la prima volta in Cloverfield. In base ad alcune ipotesi proprio la ricerca dell'ingrediente avrebbe risvegliato la bestia che è poi arrivata a New York.

Per ora, tuttavia, tutte le ipotesi riguardanti le origini della creatura rimangono valide e aperte, non essendoci stata una spiegazione definitiva.

The Cloverfield Paradox: la saga si espande, ma perde il suo fascino fuori dal comune

Quello che sappiamo di Cloverfield 2

Lo sceneggiatore Joe Barton, a ottobre, aveva aggiornato su Cloverfield 2 dichiarando: "Lo sto scrivendo da solo, J.J. Abrams ne è produttore. Faccio le mie bozze e poi lui e i dirigenti di Bad Robot mi lasciano i loro appunti. Se c'è, Abrams salta fuori solamente di tanto in tanto dando un'occhiata a quanto scritto finora. Con l'arrivo di Babak Anvari alla regia ci stiamo avvicinando sempre di più alla produzione. Al momento sto facendo alcune revisioni e speriamo si tratti dell'ultima grande spinta alla sceneggiatura, così da effettivamente realizzarlo".