Cloverfield: Babak Anvari alla regia di un nuovo film

Babak Anvari, regista di Under The Shadow, dirigerà un nuovo film nel franchise di Cloverfield, nello stesso universo di 10 Cloverfield Lane e The Cloverfield Paradox.

A gennaio dello scorso anno Paramount ha annunciato di star lavorando silenziosamente a un nuovo film del franchise Cloverfield, con Joe Barton incaricato nella scrittura del copione. Secondo quanto riportato da Deadline in questi giorni, sarà Babak Anvari, regista di Under the Shadow, a dirigere la pellicola.

10 Cloverfield Lane: Mary Elizabeth Winstead, John Goodman e John Gallagher Jr. in una scena del film

Essendo un'opera nella saga Cloverfield, lo studio al momento non ha fatto trapelare alcuna informazione sulla trama, e non sappiamo nemmeno se la nuova pellicola sarà un sequel diretto del film mostruoso di Matt Reeves del 2008, o se sarà un'altra opera antologica ambientata nello stesso universo di 10 Cloverfield Lane e The Cloverfield Paradox; entrambi i film sono iniziati, infatti, come storie indipendenti, e sono stati poi convertiti in progetti collegati alla saga in corso d'opera.

J.J. Abrams, produttore di Cloverfield, tornerà nel suo ruolo anche nella nuova pellicola, insieme a Bryan Burk, Reeves e Drew Goddard, il quale ha scritto il primo film.

The Cloverfield Paradox: la saga si espande, ma perde il suo fascino fuori dal comune

Per quanto riguarda Babak Anvari, il suo progetto più recente è il thriller I Came By, uscito su Netflix. Nei prossimi mesi usciranno sicuramente ulteriori notizie sul nuovo film del franchise. Cosa ne pensate?