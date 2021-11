Clifford: il grande cane rosso, il sequel è in fase di sviluppo

Il successo ottenuto ai box office americani e in streaming da Clifford: il grande cane rosso ha dato il via allo sviluppo del sequel.

Clifford: il grande cane rosso avrà un sequel che è attualmente in fase di sviluppo per Paramount Pictures.

Il progetto ha incassato negli Stati Uniti, fino a questo momento, 36.4 milioni di dollari e ha ottenuto degli ottimi risultati sulla piattaforma di streaming Paramount+.

Il film live-action Clifford: Il grande cane rosso si basa sul classico per bambini scritto nel 1963 da Norman Bridwell ed è stato diretto da Walt Becker. La sceneggiatura è firmata da Jay Scherick, David Ronn e Blaise Hemingway. Attualmente sono in corso le trattative per coinvolgere nuovamente il team che ha realizzato il primo capitolo della storia.

Nel cast del film ci sono Jack Whitehall, Darby Camp, Tony Hale, Sienna Guillory, David Alan Grier, Russell Wong, Kenan Thompson, Tovah Feldshuh, Izaac Wang, Alex Moffat, Paul Rodriguez, Rosie Perez, Jessica Keenan Wynn, Russell Peters, Keith Ewell, Bear Allen-Blaine e John Cleese.

La sinossi del lungometraggio, in arrivo il 2 dicembre nelle sale italiane, è la seguente:

La piccola Emily Elizabeth (Darby Camp) riceve come regalo da uno stravagante e magico signore (John Cleese), un piccolo cucciolo di cane rosso, che immediatamente conquista il suo cuore. Ma Emily non avrebbe mai pensato che il cucciolo Clifford, al suo risveglio, si potesse trasformare in un gigantesco cane da caccia di oltre tre metri, capace di mettere a soqquadro il suo piccolo appartamento di New York. Mentre sua mamma (Sienna Guillory) è fuori città per lavoro, Emily e il suo divertente ma impulsivo zio Casey (Jack Whitehall) si troveranno ad affrontare una gigantesca avventura in giro per la Grande Mela.