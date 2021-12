Clifford: Il grande cane rosso, Jake Whitehall: “John Cleese è come Mary Poppins!”

La video intervista a Jack Whitehall e Darby Camp, zio e nipote in Clifford: Il grande cane rosso, film per tutta la famiglia perfetto per Natale.

Clifford - Il grande cane rosso: Jack Whitehall e Darby Camp in una scena del film

Arriva nelle sale italiane giusto in tempo per Natale Clifford: Il grande cane rosso, film per tutta la famiglia diretto da Walt Backer ispirato alla serie di romanzi per bambini di Norman Bridwell. Siamo a New York, Emily (Darby Camp) è una bambina che si sente diversa e non riesce a fare amicizia facilmente. La madre la lascia per qualche giorno a casa da sola con lo zio Casey (Jack Whitehall) e a Central Park si imbattono nel rifugio per animali di Mr. Bridwell (John Cleese).

Clifford - Il grande cane rosso: Darby Camp in una scena del film

Papillon a pois, cappello e giacca color acquamarina, Mr. Bridwell consegna a Emily un cucciolo di Labrador dal pelo color rosso fuoco: quando la bambina chiede quanto diventerà grande, preoccupata perché nel suo condominio non sono accettati animali, l'uomo le risponde: "Dipende da quanto gli vorrai bene".

Nemmeno a dirlo, l'amore di una bambina per il suo cane è immenso e infatti Clifford diventa gigantesco: nipote e zio riusciranno a non farsi cacciare di casa? Ne abbiamo parlato con i protagonisti, gli attori Jack Whitehall e Darby Camp, raggiunti via Zoom, e con Clifford in persona.

La video intervista a Jack Whitehall e Darby Camp

Clifford: Il grande cane rosso e la magia

Locandina di Clifford: Il grande cane rosso

Nella scena d'apertura una voce dice: "La magia è attorno a noi se sappiamo dove guardare". Quindi chiedo a voi: dove dobbiamo guardare per trovare la magia?

Darby Camp: Penso che la magia si trovi ovunque. La magia è attorno a noi, basta crederci. Puoi trovarla ovunque: devi solo credere che esista davvero.

Jack Whitehall: A Londra puoi andare alla stazione King's Cross, c'è il binario di Harry Potter. Ho provato a correre attraverso il muro ma non succede niente: ti fai solo male alla faccia.

Clifford: Il grande cane rosso, John Cleese è Mr. Bridwell

A proposito di Londra: Mr. Bridwell mi ha fatto pensare a Mary Poppins. Sei d'accordo?

Jack Whitehall: Sì, è come Mary Poppins, ma senza la borsa. John Cleese ha creato un personaggio molto iconico. È solenne e ha una voce incredibile: tutto ciò che esce dalla sua bocca suona saggio e sapiente. E un po' magico. Quindi capisco che possa ricordare Mary Poppins.

Clifford, John Cleese: "La vita è più magica di quanto la scienza voglia farci credere"

Clifford - Il grande cane rosso: una scena del film

Emily dice a Casey che crede in lui, ma anche lui deve credere in se stesso. Non è facile: come si fa?

Darby Camp: Non è facile credere in se stessi e accettarsi. In molti fanno fatica. Penso sia molto importante concentrarsi su se stessi: e fare ciò che ti piace. È fantastico rendere felici gli altri, ma a volte dobbiamo pensare a noi stessi. Dobbiamo capire cosa vogliamo.

Jack Whitehall: Tanta saggezza così giovane! È meglio di Mary Poppins.

La video intervista a Clifford

Clifford: Il grande cane rosso e il cibo

Clifford - Il grande cane rosso: un'immagine

Questo film fa venire davvero fame: mangiate cibo in continuazione! Hot dogs, pizza, di tutto: com'è stato?

Jack Whitehall: Un'idea terribile. Ed è anche mia! Ho detto: perché non facciamo mangiare questo personaggio in più scene possibili, così possiamo fare battute su quanto è ingordo, gli facciamo mangiare pessimo cibo da fast food durante tutto il film. Ma non ho pensato che devi girare ogni scena 15 volte, con 10 inquadrature diverse e ogni volta devi mangiare un hamburger o una pizza interi! In una scena mi spruzzo panna spray direttamente in bocca! Mi si può vedere letteralmente prendere peso durante il film, non mi capita mai. Più Clifford cresce, più cresco anche io! Verso la fine non entravo più nei costumi per tutto il cibo che ho mangiato. È stato un errore davvero terribile.