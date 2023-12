Cliffhanger 2: ecco quando inizieranno le riprese del sequel con Sylvester Stallone

Sono state rivelate nuove anticipazioni sulla data di inizio riprese di Cliffhanger 2, sequel dell'action thriller montanaro che vede il ritorno di Sylvester Stallone nei panni dell'esperto alpinista Gabe Walker.

Cliffhanger: una scena spettacolare con Sylvester Stallone

Secondo un recente rapporto di Screen Daily, che descrive in dettaglio come il film abbia ricevuto finanziamenti dal fondo di produzione tedesco FFF Bayern, Cliffhanger 2 entrerà in produzione nell'estate del 2024. Secondo quanto anticipato, le riprese dovrebbero svolgersi interamente in Europa.

La sceneggiatura, scritta da Mark Bianculli, vedrà Stallone nei panni di Gabriel "Gabe" Walker, impegnato a gestire un rifugio di montagna insieme alla figlia dopo essersi ritirato dall'attività di alpinista. Quando Gabe e un cliente di alto profilo vengono presi in ostaggio durante un'avventurosa escursione nel fine settimana, sua figlia dovrà usare tutte le sue abilità di arrampicata per sconfiggere i rapitori, innescando una battaglia tra la vita e la morte.

Cosa aspettarsi dal sequel di Cliffhanger?

Cliffhanger 2 sarà diretto e prodotto da Ric Roman Waugh da una sceneggiatura scritta da Mark Bianculli. Waugh è noto per la regia degli action thriller con Gerard Butler, Angel Has Fallen e Greenland.

"Crescendo con i più grandi film d'azione degli anni '80 e '90, lavorando su molti di essi io stesso, Cliffhanger - l'ultima sfida è stato di gran lunga uno dei miei film preferiti", ha detto Waugh. "Essere al timone del prossimo capitolo, scalare le Alpi italiane con la leggenda in persona, Sylvester Stallone, è un sogno diventato realtà. Sarà una grande sfida e porterà questo franchise a nuovi livelli, una responsabilità che non prendo alla leggera".

Arnold Schwarzenegger vs. Sylvester Stallone: se lo streaming (ri)accende la sfida

Cliffhanger 2 sarà prodotto da Neil H. Moritz e Toby Jaffe per la Original Film, insieme a Stallone e Thorsten Schumacher per Balboa Productions. Anche Lars Sylvest produce con Rocket Science, che finanzierà anche il film. I produttori esecutivi sono Ana Lily Amirpour, Chance Wright, Gianluca Chakra e Hisham Alghanim.

L'originale Cliffhanger - l'ultima sfida, diretto da Renny Harlin da una sceneggiatura scritta insieme a Stallone, ruotava attorno al Gabe Walker di Stallone, uno scalatore perseguitato dagli errori del passato. Nel film, Walker viene coinvolto in una rapina ad alto rischio mentre un gruppo di ladri internazionali cerca di localizzare il bottino smarrito dopo che il loro aereo si è schiantato contro una montagna.