Cliff Booth: Los Angeles è pronta per il primo ciak dello spinoff di David Fincher con Brad Pitt

Una foto dal set losangelino di The Adventures of Cliff Booth annuncia l'inizio delle riprese, Brad Pitt e David Fincher tornano a collaborare nello scoppiettante spinoff firmato da Tarantino.

Los Angeles in versione vintage per le riprese imminenti dello spinoff di C'era una volta a... Hollywod su Cliff Booth che David Fincher dirigerà per Netflix utilizzando uno script di Quentin Tarantino. Brad Pitt si prepara a calarsi nuovamente nei panni dello stuntman scavezzacollo dal passato oscuro che stavolta sarà protagonista assoluto.

Proprio Brad Pitt ha voluto fortemente tornare a narrare le gesta di Cliff Booth proponendo all'amico David Fincher il progetto per tornare a essere diretto da lui dopo successi come Seven, Fight Club e Il curioso caso di Benjamin Button.

Adesso finalmente le riprese sarebbero in corso da ieri, come indicherebbe la foto pubblicata su X dall'account @alisonmartino Vintage Los Angeles che svela la vetrina di un negozio Zenith Electronics addobbato in stile anni '70 a Highland Park, e dureranno fino a dicembre.

Chi rivedremo nello spinoff su Cliff Booth?

Intitolato provvisoriamente The Adventures of Cliff Booth, il film diretto da David Fincher sarà girato a Los Angeles a breve. A fianco di Brad Pitt, che tornerà a calarsi nei panni dello stuntman di Hollywood, è confermata la presenza di Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Elizabeth Debicki, Scott Caan e JB Tadena.

Mistero sul possibile ritorno di Leonardo DiCaprio, a cui Netflix avrebbe fatto un'offerta milionaria per un cameo nel sequel di C'era una volta a... Hollywood nei panni di Rick Dalton.

Brad Pitt nei panni di Cliff Booth a Hollywood

La storia riprenderà là dove si era interrotta con C'era una volta a... Hollywood e tornerà a seguire le vicende dell'enigmatico stuntman interpretato da Pitt, che si reinventa come faccendiere degli studi cinematografici di Hollywood negli anni '70. Le dichiarazioni di Pitt sul fatto che il prossimo spinoff sarà "un episodio" suggeriscono anche che il progetto si concentrerà solo su un periodo specifico della vita dello stuntman invece di abbracciare l'intera storia del personaggio.

Essendo prodotto su Netflix, il film potrebbe anche essere soggetto a un contratto di distribuzione diretta in streaming, ma i fan tifano per un'adeguata uscita cinematografica, vista la mole del progetto.