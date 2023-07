Cleopatra: 'Le stesse vibrazioni di un biopic su Barak Obama con Ryan Gosling', si riaccende la polemica

Non si spengono le polemiche sulla nuova pellicola epica su Cleopatra che vedrà la regina d'Egitto interpretata dalla star di Wonder Woman Gal Gadot. Tra chi paragona il film in arrivo all'epica versione del 1963 con Elizabeth Taylor diretta da Joseph L. Mankiewicz e chi invece ironizza che il film in preparazione è appetibile quanto un biopic su Barak obama con Ryan Gosling, il tema è tornato virale su Twitter.

Nel 2020, Gal Gadot è stata scelta per il ruolo di Cleopatra in un film epico che l'avrebbe riunita con la regista di Wonder Woman Patty Jenkins, sostituita in un secondo momento da Keri Skogland di The Falcon and the Winter Soldier. Da allora, il progetto è bloccato in fase di preproduzione e ha subito un cambio di studio da Universal a Paramount, ma la scelta di un'attrice israeliana per interpretare Cleopatra, una regina egiziana, non va giù a molti che accusano il progetto di whitewashing.

Gal Gadot dichiara "Cleopatra sarà intelligente e sexy" e online si scatenano le critiche

Tra una polemica e l'altra, molti utenti Twitter hanno ricordato che Cleopatra del '63 si rivelò un flop colossale, uno dei più grandi flop della 20th Century Fox, cambiando per sempre il volto di Hollywood. e c'è chi prevede la stessa sorte per la nuova versione in arrivo.

Le polemiche su Twitter tra meme, ironia e critiche

@PABastien dice che è "abbastanza divertente che l'industria cinematografica stia affrontando il più grande crollo visto dagli anni '60 e sta arrivando un'altra Cleopatra".

In molti sono indignati per la scelta di affidare a un'attrice bianca, per giunta israeliana, il ruolo di una regina africana.

E c'è chi arriva a ironizzare che la scelta di Gal Gadot come Cleopatra è equivalente a Ryan Gosling che interpreta Barack Obama.