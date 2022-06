Cleopatra: Universal potrebbe produrre il film con Gal Gadot

Cleopatra, il film con star Gal Gadot potrebbe essere prodotto da Universal e alla regia dovrebbe esserci Kari Skogland, recentemente dietro la macchina da presa di The Falcon and the Winter Soldier.

Paramount sembra abbia rinunciato al progetto a causa delle tempistiche necessarie alla sua realizzazione.

La sceneggiatura del film Cleopatra è stata scritta da Laeta Kalogridis e Patty Jenkins, indicata inizialmente come regista, è attualmente coinvolta come produttrice esecutiva.

Gal Gadot farà parte del team di produttori oltre a interpretare l'iconico ruolo, diventando quindi l'erede di Elizabeth Taylor che ha avuto la parte nel 1963.

La storia di Cleopatra, sovrana egizia del periodo tolemaico, è stata già portata con successo sul grande schermo. Il kolossal che vinse quattro Oscar con star Elizabeth Taylor è famoso anche per aver superato il budget iniziale ad un punto tale che la 20th Century Fox quasi rischiò la bancarotta. Prima ancora, nel 1917, l'affascinante regina egizia fu interpretata dalla prima vamp del grande schermo, l'americana Theda Bara, ma nel corso della storia del cinema, tante attrici hanno avuto la possibilità di interpretare Cleopatra, tra cui Vivien Leigh e Rhonda Fleming.