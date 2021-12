Cleopatra: Kari Skogland sostituisce Patty Jenkins alla regia del film con Gal Gadot

Patty Jenkins alla regia di Cleopatra, film con star Gal Gadot. La filmmaker, dopo il successo di The Falcon and the Winter Soldier, prenderà quindi il posto della collega che sta concentrandosi su altri progetti molto impegnativi: Wonder Woman 3 e Rogue Squadron.

Paramount ha ottenuto i diritti di Cleopatra un anno fa e la sceneggiatura dell'atteso progetto è firmata da Laeta Kalogridis.

Patty Jenkins, dopo aver deciso di rinunciare al lavoro dietro la macchina da presa, sarà coinvolta come produttrice in collaborazione con Charles Roven, e Gal Gadot e Jaron Varsano, tramite la loro Pilot Wave Motion Pictures.

Kari Skogland ha recentemente diretto l'intera prima stagione di The Falcon and the Winter Soldier dopo aver realizzato alcuni episodi di The Handmaid's Tale.

La storia di Cleopatra, sovrana egizia del periodo tolemaico, è stata già portata con successo sul grande schermo. Tra le interpretazioni più celebri ricordiamo quella di Elizabeth Taylor nel film del 1963, un kolossal che vinse quattro Oscar ma sforò il budget iniziale ad un punto tale che la 20th Century Fox quasi rischiò la bancarotta. Prima ancora, nel 1917, l'affascinante regina egizia fu interpretata dalla prima vamp del grande schermo, l'americana Theda Bara, ma nel corso della storia del cinema, tante attrici hanno avuto la possibilità di interpretare Cleopatra, tra cui Vivien Leigh e Rhonda Fleming.

