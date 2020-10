Daniel Craig guida la classifica degli attori appaiono di più a torso nudo nei film

Daniel Craig e Sylvester Stallone occupano il primo ed il secondo posto della classifica relativa agli attori che trascorrono più tempo a torso nudo nei loro film. La Top 10 si riferisce alla quantità di secondi (riportati tra parentesi) durante i quali queste star appaiono senza maglietta sul grande schermo, e non alle volte in cui ciò accade.

Daniel Craig (1,278) Sylvester Stallone (1,117) Matthew McConaughey (1,026) Jake Gyllenhaal (913) Michael Fassbender (853) Christian Bale (833) Charlie Hunnam (799) Colin Farrell (730) Leonardo DiCaprio (724) Zac Efron (694)

Jake Gyllenhaal in una scena di Jarhead

Alcuni attori di fama internazionale, oltre che per il proprio talento recitativo, vengono ricordati anche per il loro aspetto fisico, che mostrano spesso e volentieri all'interno dei film a cui prendono parte. Ecco quindi spiegato il motivo per cui, di recente, è stato portato avanti uno studio finalizzato a scoprire chi siano stati, finora, gli attori che hanno mostrato per più tempo i propri pettorali sul grande schermo.

Il recente studio, condotto da Bingo Sites, ha scoperto che è stato l'attore di 007 Daniel Craig a mostrarsi senza maglietta il più delle volte, trascorrendo ben 1.278 secondi a torso nudo sullo schermo. Vedremo se questo numero aumenterà con No Time to Die, quinto ed ultimo film che lo vedrà impegnato nel ruolo di James Bond.

Al secondo posto della classifica troviamo Sylvester Stallone, seguito da Matthew McConaughey, Jake Gyllenhaal e Michael Fassbender. La prima metà della classifica viene completata da Christian Bale, Charlie Hunnam, Colin Farrell, Leonardo DiCaprio e Zac Efron. Nella seconda parte della Top 20 spicca poi il nome di Channing Tatum che ha accumulato molto tempo a torso nudo grazie ai film di Magic Mike e di Step Up. Non mancano poi Mark Ruffalo, Idris Elba, Joseph Gordon-Levitt, Jude Law, Keanu Reeves, Brad Pitt e Dwayne "The Rock" Johnson.

Ricordiamo che la classifica si riferisce al tempo trascorso senza maglietta e non al numero di film nei quali ciò è accaduto. In tal senso, dallo studio emerge che Zac Efron è sì al decimo posto della Top 20 ma è comunque primo nella classifica relativa a coloro che si sono spogliati più volte sul grande schermo (in questo caso si parla di circa il 50% dei suoi film). Sulla stessa linea, segnaliamo il secondo posto di Jason Momoa che si è mostrato a torso nudo nel 38,5% dei suoi progetti cinematografici.