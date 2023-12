Charlize Theron e Daniel Craig nell'heist thriller di Justin Lin Two for the Money

Apple Original Film si è assicurata i diritti del nuovo film di Justin Lin, il thriller Two for the Money, interpretato dalle star Charlize Theron e Daniel Craig.

Le superstar Charlize Theron e Daniel Craig reciteranno fianco a fianco in Two for the Money, heist thriller di Justin Lin che sarà realizzato sotto l'egida di Apple Original Films. Dan Mazeau, che ha collaborato con Lin per co-scrivere Fast X, si occuperà della sceneggiatura del progetto, che è in fase di sviluppo.

Mentre i dettagli della trama sono al momento top secret, finora è stato anticipato che la storia seguirà l'evoluzione del rapporto tra due affascinanti ladri, interpretati da Charlize Theron e Daniel Craig, nel corso di tre colpi. Theron will produrrà il film con la sua Denver & Delilah insieme a Justin Lin e alla sua Perfect Storm Entertainment, a Jeff Kirschenbaum e Joe Roth della RK Films.

Prossimamente rivedremo Charlize Theron in The Old Guard 2, sequel targato Netflix in uscita nel 2024. Anche Daniel Craig è atteso su Netflix in futuro con il terzo misterioso sequel di Knives Out di cui ancora non sono stati forniti dettagli, che lo rivedrà nuovamente nei panni del buffo e arguto detective Benoit Blanc.