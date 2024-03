Civil War, Kisten Dunst svela perché 'girare il film è stato un trauma'

Dopo aver diviso la critica, Civil War si prepara all'uscita nelle sale e nel frattempo Kirsten Dunst sta concedendo parecchie intervista a fini promozionali, in cui ha anche ammesso il motivo per cui girare il film di Alex Garland sarebbe stato "un trauma" per lei.

A giudicare dalle immagini del trailer di Civil War, il film della A24 sembra davvero un intenso action con tanto di esplosioni, spari e violenza. Il regista Alex Garland ha persino utilizzato carri armati, aerei e armi reali per rendere Civil War il più autentico possibile.

Civil War: Kirsten Dunst nel film

Kirsten Dunst, che interpreta una fotoreporter di nome Lee, ha recentemente descritto Civil War come "intenso", il che ha comportato un trauma nella sua vita personale dopo che le macchine da presa hanno smesso di girare.

"Abbiamo girato le scene praticamente in ordine cronologico, e quindi le ultime due settimane sono state tutte sparatorie ed esplosioni: è stato molto intenso", ha dichiarato la Dunst a Total Film. "Voglio dire, sono in grado di andare avanti una volta finito il lavoro sul set, ma ho provato un leggero trauma nel tornare alla vita normale dopo questa esperienza. Mi sono sentita fuori di me per ben due settimane".

Wagner Moura, che interpreta il collega di Lee, Joel, ha aggiunto che i suoni delle armi e dei carri armati "hanno reso il tutto molto reale". Civil War uscirà nelle sale italiane il 18 aprile.

La trama

Kirsten Dunst interpreta una giornalista che documenta la carneficina in tutta la nazione insieme alla sua squadra, cercando di rimanere viva e fuori dalla portata dei violenti estremisti politici e del governo tirannico guidato da un presidente corrotto interpretato dal vincitore dell'Emmy Nick Offerman. Il nuovo trailer ci porta in giro da uno scenario all'altro, mentre le battaglie infuriano, gli incendi divampano lasciandosi dietro solo morte e distruzione. Nel cast anche Wagner Moura, star di Narcos, visto recentemente in Mr. & Mrs. Smith.

Il trailer