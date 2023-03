Citadel: Prime Video rinnova la serie dei fratelli Russo prima della messa in onda

Citadel, il costoso e travagliato dramma dei fratelli Russo in lavorazione dal 2018,ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione da Prime Video. Hollywood Reporter afferma che la serie con Priyanka Chopra Jonas e Richard Madden sarebbe stata rinnovata per una seconda stagione prima del suo debutto, previsto per il 28 aprile. Non è chiaro quanti episodi conterrà la seconda stagione, mentre la prima consisterà in soli sei episodi. Amazon e i rappresentanti dell'AGBO dei Russo non hanno ancora confermato ufficialmente la notizia del rinnovo.

Come riportato da The Hollywood Reporter lo scorso settembre, il budget per Citadel è lievitato a oltre 200 milioni di dollari a seguito di cicli di riprese successive dopo che metà del team creativo dello show se n'è andato a causa di divergenze creative. La serie è sulla buona strada per diventare il secondo show più costoso mai realizzato dopo Il signore degli anelli: Gli anelli del potere, al tra serie targata Prime Video.

Priyanka Chopra Jonas: "Ho avuto per la prima volta un compenso equo grazie a Citadel"

Cosa sappiamo di Citadel

Citadel, così come è stata immaginata dai Russo e dal boss degli Amazon Studios Jennifer Salke, è una serie globale nel senso più letterale del termine, in quanto sarà costituita da uno show principale e diversi spin-off con talenti locali per altre parti del mondo (per l'Italia è stata già ingaggiata Matilda De Angelis).

Richard Madden e Priyanka Chopra sono due spie d'elite che lavorano per Citadel, un'organizzazione spionistica che non risponde agli ordini di nessuna . Gli eventi della serie sono ambientati a seguito della caduta dell'organizzazione, quando i due agenti cercheranno di mettere insieme i pezzi di quanto accaduto. Ma c'è qualche piccolo inconveniente, come ad esempio... Il fatto che la loro memoria è stata cancellata.

Citadel farà il suo debutto su Prime Video il 28 aprile.