Citadel: Diana, svelata la colonna sonora con le musiche originali dei Mokadelic

Dopo il debutto in streaming di Diana: Citadel, spin-off ambientato in Italia dell'omonima serie americana di Prime Video prodotta dai fratelli Russo, Milan Records ha pubblicato oggi la colonna sonora originale dello show.

Disponibile in tutto il mondo da oggi, l'album include le musiche originali della band post-rock italiana Mokadelic, che regalano allo show un peculiare paesaggio sonoro, radicato nel paese di appartenenza.

Alle 26 tracce dei Mokadelic, si aggiunge il contributo della band elettro-pop di successo London Grammar, con il singolo "Strong (Citadel Remix - Amazon Music Original)", una nuova versione ripensata e inedita della loro hit del 2013, realizzata appositamente per la serie e fuori ora in esclusiva su Amazon Music.

Tutti e sei gli episodi della seconda serie dal mondo Citadel, sono ora disponibili in esclusiva su Prime Video a livello globale. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Citadel: Diana.

Diana, un'espansione del mondo di Citadel

Milano, 2030: otto anni fa l'agenzia indipendente di spionaggio Citadel è stata distrutta da una potente organizzazione rivale, Manticore. Da allora, Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), spia di Citadel sotto copertura, è rimasta sola, intrappolata tra le linee nemiche come infiltrata in Manticore.

Quando finalmente le si presenta l'occasione di uscirne e sparire per sempre, l'unico modo per farlo è fidarsi del più inaspettato degli alleati, Edo Zani (Lorenzo Cervasio), l'erede di Manticore Italia e figlio del capo dell'organizzazione, Ettore Zani (Maurizio Lombardi), in lotta per la supremazia contro le altre famiglie europee.