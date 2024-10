Citadel: Diana, Matilda De Angelis in azione nella nuova anteprima della serie Prime Video

In attesa del debutto ufficiale di Citadel: Diana, Prime Video ha diffuso in streaming una nuova clip ufficiale in anteprima della serie, spin-off ambientato in Italia del fenomeno internazionale creato dai fratelli Anthony e Joe Russo.

La nuova clip ci offre un'anticipazione della serie in arrivo e vede Diana, interpretata da Matilda De Angelis, intenta a dare la caccia al suo avversario in una sequenza esplosiva, ambientata nel Cretto di Gibellina in Sicilia, gigantesca opera d'arte paesaggistica di Alberto Burri.

Matilda De Angelis ha girato spettacolari sequenze d'azione per tutto l'arco della serie, eseguendo da sola la maggior parte dei suoi stunt dopo un intenso allenamento di resistenza, coreografia e arti marziali svolto insieme allo stunt coordinator della serie, Emiliano Novelli.

Citadel: Diana, che debutterà su Prime Video il 10 ottobre prossimo, è una rivisitazione in chiave italiana del genere spionistico - una spy story character-driven, ricca di azione, che ha coinvolto circa 850 stunts, centinaia di macchine, gadget high-tech di spionaggio e scene adrenaliniche come quella che si vede in questa clip, che presenta un volo in zip-line lungo quasi 450 metri.

Citadel: Diana, Matilda De Angelis è la star dello spin-off italiano nel nuovo trailer

Si tratta dell'attesissima nuova serie italiana dal mondo di Citadel, prodotta da Cattleya e Amazon MGM Studios, con la produzione esecutiva di AGBO dei Fratelli Russo. Questa vede Matilda De Angelis (The Undoing - Le verità non dette) impegnata in un tour de force nel ruolo della protagonista e presenta, inoltre, un cast internazionale, che include Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Giordana Faggiano, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz e Filippo Nigro.

Citadel: Diana è la seconda a debuttare nel mondo di Citadel e sarà seguita dallo spin-off indiano Citadel: Honey Bunny, con Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu, il 7 novembre 2024. La seconda stagione di Citadel, interpretata da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas con Stanley Tucci e Lesley Manville, è attualmente in produzione, con Joe Russo alla regia.