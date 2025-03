Costanza: chi è Lorenzo Cervasio, l'intrigante filologo Ludovico nella nuova fiction di Rai 1

Torna questa sera su Rai 1 la seconda puntata della nuova fiction Costanza, con Miriam Dalmazio nei panni della paleopatologa siciliana trapiantata a Verona. Tra i protagonisti a catturare l'attenzione del pubblico c'è sicuramente Ludovico, l'intraprendente filologo interpretato da Lorenzo Cervasio. Ma dove abbiamo già visto l'attore milanese, classe 1991?

Ludovico, il prof che ci fa sognare in Costanza

Alessia Gazzola, la penna da cui è tratta Costanza è ormai una certezza nel tratteggiare personaggi maschili con un certo appeal. Se ne L'allieva trovavamo il CC (Claudio Conforti) di Lino Guanciale - ma anche il Malcomess Jr. di Dario Aita - in Costanza il match è tutto tra Lorenzo Cervasio e Marco Rossetti.

Nella fiction Lorenzo Cervasio veste i panni di Ludovico, professore di lingue antiche e nuovo collega di Costanza Macallè al Dipartimento di Paleopatologia di Verona. Gentile, brillante e attento, Ludovico è l'alleato che tutti vorremmo avere: vede oltre le apparenze e sprona la protagonista a credere in sé stessa. Anche proponendole un'idea originale come raccontare la sua ricerca in un podcast.

Il suo personaggio porta equilibrio in una storia che si muove tra presente e Medioevo, tra misteri archeologici e verità personali da svelare.

Lorenzo Cervasio: talento, formazione e tanta gavetta

Lorenzo Cervasio (a sinistra) in Citadel: Diana

Nato a Milano nel 1991, Lorenzo Maria Cervasio ha 34 anni e una solida formazione alle spalle: Civica Scuola Paolo Grassi prima, l'acting studio di Michael Rodgers poi. Il cinema lo scopre nel 2013 con Il capitale umano di Paolo Virzì e da lì non si ferma più. Lo troviamo in La musica del silenzio, in Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto e in una lunga lista di fiction.

Sul piccolo schermo lo abbiamo visto in Una pallottola nel cuore, ma anche a Il paradiso delle signore e in Doc - Nelle tue mani 2 e la recente Citadel: Diana, che lo ha reso familiare anche al pubblico internazionale.

Da tenere d'occhio (e non solo per lo sguardo magnetico)

Molto riservato sulla sua vita privata, l'attore si racconta soprattutto attraverso il lavoro. Su Instagram, infatti, con poco più di 4.000 follower, pubblica principalmente backstage e scatti di scena.

Il suo personaggio in Costanza ha quella calma magnetica che conquista senza bisogno di effetti speciali. E mentre la protagonista ci regala viaggi nel tempo e storie che si intrecciano, noi non vediamo l'ora di ritrovarlo questa sera nella seconda puntata, su Rai 1.