Citadel: Diana, successo internazionale per la serie italiana Prime Video: è la più vista all'estero

Dopo il debutto della prima stagione avvenuto lo scorso 19 ottobre, Prime Video ha rivelato che Citadel: Diana ha registrato nel weekend di lancio il miglior risultato globale di sempre per un Original italiano su Prime Video, in base al numero di spettatori in tutto il mondo - escluso il Paese di produzione.

La serie italiana con protagonista Matilda De Angelis ha riscosso un successo strepitoso in diversi paesi nel mondo. È salita al 1° posto fra le serie più viste in Italia, Stati Uniti e Regno Unito nel weekend di debutto, e nella Top 5 in quasi 150 Paesi, tra cui Canada, Australia, Germania, Spagna, Francia, Brasile, Messico e India, stabilendo un nuovo record a livello di audience internazionale per i contenuti in lingua italiana su Prime Video.

Inoltre, il successo della serie ha portato ancora più spettatori a recuperare la prima stagione di Citadel, con il pubblico che, durante il fine settimana, l'ha guardata in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Italia e al Regno Unito, solo per citare alcuni dei territori principali in termini di spettatori.

"Il successo di Citadel: Diana dimostra che i nostri spettatori in tutto il mondo continuano ad apprezzare le storie locali, realizzate dai migliori narratori e talenti locali" ha dichiarato James Farrell, VP International Originals, Prime Video & Amazon MGM Studios.

"Il mondo di Citadel rappresenta un concept davvero unico, e il nostro obiettivo era creare un nuovo mondo di spionaggio in grado di funzionare a livello globale. Lo storytelling innovativo di Citadel: Diana è riuscito a realizzare proprio questo, grazie ad una spy story ricca di azione, che mette al centro i personaggi ed è in grado di attrarre il pubblico in tutto il mondo".

Il prossimo capitolo di questa grande narrazione seriale è Citadel: Honey Bunny, con Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu, che debutterà il 7 novembre 2024 e di cui potete recuperare il trailer. La seconda stagione di Citadel, interpretata da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas con Stanley Tucci e Lesley Manville, è attualmente in produzione, con Joe Russo alla regia.