Citadel: Honey Bunny, il nuovo capitolo del franchise in un esplosivo trailer ricco d'azione

Dopo la serie originale americana e lo spin-off italiano (Citadel: Diana), è tutto pronto per il nuovo capitolo ambientato in India

Prime Video ha diffuso in streaming il trailer ricco di azione di Citadel: Honey Bunny, il capitolo indiano della serie di spionaggio creata dai fratelli Anthony e Joe Russo. I protagonisti sono Varun Dhawan e Samantha.

La produzione è guidata dalla famosa coppia di creatori Raj Nidimoru e Krishna DK (insieme noti come Raj & DK), che svolgono anche il ruolo di showrunner e registi della serie. La sceneggiatura è scritta da Sita R. Menon, insieme a Raj & DK. La serie di spionaggio del duo The Family Man, la cui seconda stagione ha visto la partecipazione proprio della star Samantha, è stata un successo su Prime Video.

Citadel: Honey Bunny, che sarà debutterà in anteprima mondiale il 7 novembre, è prodotta dalla D2R Films di Raj & DK, dagli Amazon MGM Studios e dalla AGBO dei fratelli Russo. Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot e Scott Nemes della AGBO, insieme a David Weil, sono i produttori di Citadel: Honey Bunny e di tutte le serie dell'universo globale di Citadel.

Ritorno al passato per Citadel

Ambientata negli anni '90, la serie segue lo stuntman Bunny (Dhawan) e l'attrice in difficoltà Honey (Samantha) mentre si trovano invischiati in un'attività di spionaggio. Il cast include anche Kay Kay Menon, Simran e Saqib Saleem.

Citadel, i fratelli Russo sono ancora coinvolti nella Stagione 2 dopo il riavvicinamento alla Marvel?

"Citadel: Honey Bunny è un progetto importante per noi, perché ci ha dato l'opportunità di far parte di un mondo più ampio e inedito di spie e spionaggio che non è mai stato fatto o tentato prima. Finora abbiamo creato tutti i nostri progetti, ma questa è la nostra prima collaborazione. E il fatto di collaborare con forze creative come i Fratelli Russo, oltre che con una serie di registi e creatori di talento in tutto il mondo, ha reso questa esperienza creativa incredibilmente preziosa", hanno dichiarato Raj e DK.

Quest'ultimo capitolo segue il successo della serie originale Citadel con Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, che è diventata la seconda serie originale più vista di Prime Video al di fuori degli Stati Uniti. Il franchise ha da poco dato il benvenuto allo spin-off italiano, Citadel: Diana, di cui potete leggere la recensione su queste pagine, mentre sono in programma anche altre versioni.