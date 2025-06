I cinque samurai, dopo quasi 40 anni tornano con un sequel

Dopo quasi 40 anni dall'uscita della serie e 35 anni dall'ultima apparizione animata, I 5 samurai tornano con un sequel ufficiale: Yoroi Shin Den Samurai Troopers. La nuova serie, prevista per gennaio 2026, introdurrà nuovi eroi pronti a indossare le iconiche armature per affrontare una nuova minaccia soprannaturale.

I 5 samurai, il ritorno dopo quasi 40 anni

Ci sono annunci che sembrano usciti da un portale spazio-temporale aperto nei cuori nostalgici degli anni '80 e '90. Samurai Troopers, titolo originale de I cinque samurai, è uno di quei titoli cult che ha scolpito un'epoca a suon di armature mistico-fantasy e battaglie epiche. E ora, a distanza di quasi quattro decenni dalla serie e dopo l'ultimo OAV datato 1991, Bandai Namco Filmworks ha alzato il sipario su un vero sequel animato. La nuova serie si intitolerà Yoroi Shin Den Samurai Troopers e debutterà a gennaio 2026, con la regia affidata a Yoichi Fujita (Gintama) e la sceneggiatura firmata da Shogo Muto (Kamen Rider Build), due nomi che fanno ben sperare per il tono ironico e l'azione serrata.

La sinossi ufficiale non lascia spazio a dubbi: "Quando il sigillo che teneva imprigionato l'antico mondo demoniaco viene infranto, innumerevoli soldati del male iniziano la loro invasione. Cinque giovani samurai si precipitano sulla scena per salvare l'umanità dalla crisi. Il loro nome è Samurai Troopers. I giorni di battaglia hanno inizio, ancora una volta." Parole che suonano come un rintocco di campana per i fan di vecchia data, ma anche un invito epico per le nuove generazioni. E proprio per segnare questo passaggio di testimone, sarà un nuovo personaggio, Gai, a indossare l'armatura del leggendario Wildfire. A prestargli la voce sarà Hiiro Ishibashi, già noto per Yu-Gi-Oh! Sevens.

Il team creativo, attraverso un comunicato ufficiale, ha espresso la volontà di trattare questo progetto con riverenza quasi religiosa: "È con umiltà che ci accingiamo a creare un sequel di quest'opera storica. Insieme a talentuosi creatori come il regista Yoichi Fujita e lo sceneggiatore Shogo Muto, faremo del nostro meglio per offrire un lavoro meraviglioso a tutti voi. Vi ringraziamo per il continuo supporto." Non una semplice operazione nostalgia, dunque, ma un ritorno ponderato e carico di rispetto verso l'eredità originale.

Per chi volesse rispolverare le origini della saga - e magari capire perché questa notizia abbia infiammato i fan storici - Crunchyroll ospita la serie classica, in cui l'imperatore Arago, spirito maligno sconfitto secoli prima, torna a oscurare Shinjuku, tra risate demoniache e blackout improvvisi. Un'atmosfera che mescola mitologia orientale e urban fantasy, con eroi adolescenziali che devono farsi carico - letteralmente - di un destino in armatura. Il sequel, a quanto sembra, ripartirà proprio da qui, mantenendo viva la scintilla del passato e accendendola sotto una nuova generazione di guerrieri.