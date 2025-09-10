I cinque Samurai, il trailer della serie revival mostra il nuovo look dei personaggi

Un ritorno che mescola nostalgia e rinnovamento: il sequel, atteso per gennaio, introduce nuovi protagonisti ma conserva l'aura epica che aveva conquistato i fan negli anni '90. Bandai Namco punta a riportare in auge uno dei titoli simbolo dell'animazione giapponese.

Il trailer del revival di I 5 samurai, conosciuto anche come Samurai Troopers, riunisce la nuova squadra che porterà avanti l'eredità delle leggendarie armature. A distanza di 37 anni dall'ultimo episodio, la saga torna con un cast di voci stellari e volti completamente nuovi.

Il ritorno della leggenda dei Samurai Corazzati

Il nuovo trailer de I cinque samurai ha finalmente mostrato la squadra al completo, guidata da Gai, destinato a indossare la leggendaria Armor of Wildfire. Accanto a lui combatteranno Kaito Uesugi, Shion Ishida, Yamato Hojo e Musashi Hojo, ciascuno con la propria corazza e personalità.

A dare voce a questi personaggi ci sono doppiatori di primissimo piano per gli appassionati di anime: Junya Enoki, già voce di Yuji Itadori in Jujutsu Kaisen, interpreterà Kaito; Kentaro Kumagai, noto per Delicious in Dungeon, sarà Shion; Shunsuke Takeuchi, riconosciuto per Gachiakuta, vestirà i panni di Yamato; infine, Ayumu Murase, celebre per Haikyu!!, presterà la voce a Musashi.

La produzione ha confermato che la nuova serie debutterà a gennaio, segnando il ritorno di Ronin Warriors dopo oltre tre decenni di silenzio. Una pausa che rende questo revival un evento quasi epocale, pronto a sorprendere non solo chi aveva seguito il titolo negli anni della sua diffusione su Toonami, ma anche le nuove generazioni che potranno riscoprire una saga dalle atmosfere senza tempo.

Dalla leggenda all'attualità dell'anime

Il cuore narrativo della saga resta immutato: un male antico, incarnato da Arago, l'Imperatore del Destino, aveva giurato vendetta prima di essere rispedito nel regno delle tenebre. A distanza di mille anni, la sua minaccia torna ad aleggiare tra i cieli di Shinjuku, riportando il mondo nel terrore.

Questa mitologia, sospesa tra il fantasy e il dramma urbano, si era già guadagnata un posto di rilievo nella memoria collettiva degli appassionati, soprattutto in Occidente, dove la serie aveva contribuito ad alimentare la cultura anime insieme a saghe come Power Rangers e Kamen Rider.

La nuova produzione apre un capitolo inedito, ambientato molti anni dopo gli eventi originali. Resta da capire se ci sarà spazio per i vecchi protagonisti o se la serie punterà esclusivamente sulla nuova formazione, ma la sensazione è che la saga sia pronta a riscrivere il proprio mito. Più che un semplice revival, Ronin Warriors sembra configurarsi come un ponte tra passato e futuro, un rituale di passaggio per riportare la leggenda a brillare sotto una nuova luce.