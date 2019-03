Cinquanta sfumature di rosso: Jamie Dornan, la sua scena di nudo vince un premio

Cinquanta sfumature di rosso sarà anche stato affossato da pubblico e critica, ma Jamie Dornan si è aggiudicato un premio grazie ad una scena di nudo, un riconoscimento molto particolare che nella giornata di ieri, è stato dedicato ad un dettaglio del suo corpo scultoreo. Per la precisione, al suo sedere.

L'attore, interprete di Christian Grey nella discussa trilogia, è stato infatti uno dei diversi vincitori dei Manatomy Awards, noti anche come "gli Oscar del nudo". Pare proprio che le sue scene di sesso con la collega Dakota Johnson lo abbiano fatto trionfare in una categoria che arricchirà il suo curriculum: "Miglior Sedere".

Secondo il quotidiano The Sun, il suo lato B in Cinquanta sfumature di rosso ha sbaragliato la concorrenza grazie alla scena di sesso violento nella doccia, mentre nella categoria Miglior Film c'è stato il dominio di Chiamami col tuo nome, il Miglior Debutto Nudo è stato vinto da Chris Pine in Outlaw King - di cui abbiamo parlato anche a proposito delle migliori scene hot nei film del 2018 - mentre la Miglior Scena Gay ha visto trionfare l'acclamato God's Own Country.

La carriera di Jamie Dornan ha preso altre strade dopo la trilogia softcore tratta dai romanzi di E.L. James: al cinema l'abbiamo visto in A Private War con Rosamund Pike, e in Robin Hood - L'origine della leggenda, con Taron Egerton e Jamie Foxx. Tra i prossimi progetti, invece, il nuovo film di Drake Doremus, lo sci-fi Synchronic e, nel 2020, Trolls 2.