Cinquanta sfumature: Jamie Dornan svela un dettaglio rivoltante

Sui set dei tre film di Cinquanta sfumature non tutto è stato sexy come si potrebbe pensare, Jamie Dornan ha svelato in un'intervista di un po' di tempo fa un dettaglio davvero rivoltante.

Pensare alla trilogia di Cinquanta sfumature come sexy dopo il rivoltante dettaglio raccontato da Jamie Dornan sarà forse impossibile. Tutta colpa di quello che gli addetti ai lavori chiamano modesty-pouch, un accessorio simile a un calzino che gli attori usano per coprire il pene durante le scene di nudo.

Il bel Jamie Dornan, in un'intervista rilasciata a Elle US in occasione dell'uscita del terzo film, Cinquanta sfumature di rosso, ha infatti raccontato: "Per le scene hot mi sono state presentate alcune opzioni di modesty-pouch diverse per forma e dimensioni. Sono tutti color pelle ma con una tonalità "malata", come se chi deve indossarlo avesse l'ittero. Ad ogni modo, ne ho scelto uno mentre gli altri avevano lasciato la stanza".

Cinquanta sfumature... di scene per niente sexy svelate da Dakota Johnson e Jamie Dornan

Cinquanta sfumature di nero: Jamie Dornan interpreta Christian Grey

Al momento di doverlo effettivamente indossare, però, ecco la terribile scoperta: "Ho notato una piccola etichetta cucita all'interno su cui c'era scritto "ospite #3". Ho quasi vomitato. Infilavo i miei genitali in quel coso e pensavo 'Qualcuno l'ha indossato prima di me!'. Ho chiamato subito l'assistente costumista, gli ho detto 'Amico, che ca..o, ma è usato?!'. Lui ha negato ma è chiaro che non mi sono più fidato del reparto costumi!".

Stasera, con Cinquanta sfumature di nero in onda su Canale 5, tutti a caccia del modesty-pouch di seconda mano di Christian Grey!