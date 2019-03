Cinquanta sfumature... di scene per niente sexy svelate da Dakota Johnson e Jamie Dornan

Marica Lancellotti

La trilogia di Cinquanta sfumature si è conclusa poco più di un anno fa con Cinquanta sfumature di rosso, e nonostante la nomea che la circonda, per stessa ammissione di Dakota Johnson e Jamie Dornan, ha dato vita a scene per niente sexy, almeno da girare.

Gli interpreti di Anastasia Steel e Christian Gray hanno più volte fatto elenchi di cosa non vorrebbero mai essere costretti a rifare, tanto su un set quanto nella vita reale con i rispettivi partner. Tra queste cose c'è per esempio la famosa scena del gelato in Cinquanta sfumature di rosso: lei non riesce a dormire, si alza e prende da freezer un gelato. Lui va in cucina, è notte, la trova lì e le chiede se non preferisca qualcosa da bere, ma a lei viene in mente un malizioso giochino con quel gelato. Lasciando perdere la resa di quel momento, ovviamente sexy nelle intenzioni dell'autrice e del regista, Jamie Dornan ha dichiarato che girare quella scena è stato disgustoso. In un'intervista con la NBC l'attore ha dichiarato: "Forse ha aiutato a vendere più gelati ma io non lo consiglierei e non lo rifarei. Il gelato addosso diventava subito asciutto e appiccicoso, non ne sono un grande fan. Inoltre, per amplificare il fattore "sexy" la scena è stata girata di notte. Noi due eravamo stanchi morti e vi assicuro che sembra sexy solo perchè chi era sul set con noi sa fare il suo lavoro in post-produzione davvero molto bene".

L'intimo adesivo

Per tutta la trilogia, almeno sullo schermo, Jamie Dornan e Dakota Johnson sono spesso nudi. La verità naturalmente è un'altra perchè, come entrambi hanno raccontato, indossavano sempre dell'intimo, anche se spesso microscopico e molto scomodo. Dornan per esempio ha raccontato che nelle scene più bollenti e "nude" era costretto a tenere quella che ha chiamato una "wee bag" intorno alle sue parti intime. Per il resto del mondo non irlandese cos'è una wee bag? Sostanzialmente una busta o, come lo stesso attore l'ha descritto, un sacchetto simile a quello per conservare le patate. A Dakota non è andata meglio perchè si è spesso trovata, sul set di Cinquanta sfumature di grigio e seguenti, con addosso dell'intimo più simile a un adesivo: "Quel sacchetto che Jamie indossava in effetti non era per niente sexy, ma quella sorta di colla che avevo io addosso non era da meno! Non era proprio colla ma erano comunque degli adesivi. La cosa peggiore era che, con il passare delle ore tendevano a staccarsi quindi c'era sempre qualcuno di addetto a "rinforzarli" per evitare che io rimanessi con le mie parti intime in bella mostra davanti a tutti".

Di frustini e pesca con la mosca

Una cosa che entusiasmava tantissimo Jamie Dornan all'idea di girare Cinquanta sfumature di grigio? Imparare a usare una frusta. Peccato che, come ha rivelato a Variety, abbia scoperto di non avere alcun talento nel maneggiarla, rendendo quelle che dovevano essere scene super-sexy nella teoria un massacro nella pratica. "Forse esiste una tecnica per usare correttamente una frusta ma io non riuscivo a impararla! Poi ci sono arrivato perchè ho capito che è come la pesca con la mosca". Ha davvero detto una cosa del genere? Sì, l'ha fatto, ma i racconti del regista Sam Taylor-Johnson sono stati anche peggiori: ha raccontato di come, da Jamie Dornan a chiunque gli fosse vicino durante le sue esercitazioni con la frusta, praticamente tutti giravano sul set coperti da bruciature inflitte dal maldestro Christian Gray.

Scene da un finto matrimonio

Cosa ci può essere di più divertente di un matrimonio? Nulla a giudicare dall'atteggiamento assunto da Dakota Johnson e Jamie Dornan sul set di Cinquanta sfumature di rosso - film di cui abbiamo parlato anche nella nostra classifica sui 15 film con le scene hot più belle del 2018 - al momento di girare la scena in cui Anastasia e Christian convolano a nozze. "Abbiamo provato a girarla diverse volte ma era un continuo di risate e battute tra me e Dakota" ha raccontato Dornan. "Ci sembrava solo una cosa molto stupida e strana pronunciare i voti per finta. Ma siamo due professionisti, quindi alla fine l'abbiamo fatto ed è stato anche divertente". Certo, Dakota Johnson era bellissima con il vestito da sposa, e Jamie Dornan, per quanto i suoi fan l'abbiano sicuramente apprezzato di più senza maglietta, era elegantissimo con l'abito. Tuttavia, tra risatine, battute e per essere in così netto contrasto con molte delle altre scene, decisamente più bollenti, quella del matrimonio entra di diritto tra le sequenze meno sexy della trilogia.