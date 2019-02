Razzie Awards 2019, "trionfano" Holmes & Watson e Donald Trump!

Sono stati consegnati gli attesi Razzie Awards 2019 e i vincitori assoluti sono senza ombra di dubbio Holmes & Watson e Donald Trump!

I Membri dei Razzie, anche quest'anno, si sono dilettati a individuare i film più brutti della passata stagione cinematografica e, sulla carta, a vedersela brutta è stato Gotti - Il primo padrino con John Travolta, che ha ricevuto ben sei candidature ma si è salvato da ogni statuetta.

Nella cinquina dei peggiori film dell'anno a trionfare è la commedia Holmes & Watson: 2 (de)menti al servizio della Regina, che già dal titolo italiano poteva far pensare di essere un valido concorrente per il simpatico premio anti Hollywood. Ma il non-successo della pellicola ha portato i "premi" anche al Peggior Regista, al Peggior Attore Non Protagonista e al Peggior Prequel/Sequel/Rip-off/Spin-off. Un tripudio!

Altro trionfo è quello del presidente Donald Trump, premiato per la peggior performance da un attore protagonista in materiale d'archivio nei documentari Death of a Nation e Fahrenheit 11/9 11/9): da solo il Tycoon è riuscito a vincere anche il premio di Peggior coppia sullo schermo, insieme alla sua meschinità.

Da segnalare anche il doppio premio a Melissa McCarthy, Peggiore Attrice per il discusso Pupazzi senza gloria, ma vincitrice anche del Premio del Riscatto grazie alla sua performance in Copia originale, nominata agli Oscar 2019 che verranno consegnati stasera.

Ecco l'elenco completo dei vincitori:

Peggior Film : Holmes & Watson

Peggio Regista : Etan Cohen per Holmes & Watson

Peggior Attore : Donald Trump per Death of a Nation e Fahrenheit 11/9

Peggiore Attrice : Melissa McCarthy per Pupazzi senza gloria e Life of the Party

Peggior Attore Non Protagonista : John C Reilly per Holmes & Watson

Peggiore Attrice Non Protagonista : Kellyanne Conway per Fahrenheit 11/9

Peggiore accoppiata sullo schermo : Donald Trump e la sua meschinità per Death of a Nation e Fahrenheit 11/9

Peggior Prequel, Remake, Adattamento o Sequel : Holmes & Watson

Peggiore sceneggiatura : Cinquanta sfumature di rosso

Razzie Redeemer Award: Melissa McCarthy per Copia originale