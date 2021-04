I cinema della California apriranno a pieno regime il 15 giugno

La California inizia ad allentare le restrizioni consentendo alle sale cinematografiche di funzionare a pieno regime a partire dal 15 giugno, in tempo per la stagione cinematografica estiva.

A partire dal 15 giugno, i cinema della California torneranno a operare a pieno regime. Le sale cinematografiche americane cominciano a tornare alla normalità man mano che vengono allentate le restrizioni vigenti e saranno in grado di operare a pieno regime a giungo, in tempo per la stagione cinematografica estiva.

Questa è la notizia che speravano major come Disney, che ha deciso di far slittare l'uscita di Black Widow all'estate nella speranza di dare maggiori chance al box office al potenziale blockbuster che, al tempo stesso, uscirà anche in streaming su Disney+.

Secondo Deadline, il governatore della California Gavin Newsom ha annunciato che la California abolirà le restrizioni il 15 giugno 2021, il che consentirà alle sale cinematografiche di aprire a pieno regime. Tuttavia, sarà ancora in vigore l'obbligo di indossare la mascherina. La data segnerà otto settimane da quando i vaccini saranno aperti a tutti i residenti in California. Newsom afferma che, mentre i casi di infezione sono aumentati in tutto il paese, la California ha visto una diminuzione dei casi positivi e lo stato ha superato oltre 20 milioni di vaccini somministrati. Ecco le sue parole:

"Apriremo il 15 giugno questa attività come al solito. Annunciamo ora che il 15 giugno ci sbarazzeremo dei livelli di riapertura per colore".

Godzilla vs Kong debutta stabilendo il record di incassi negli USA durante la pandemia

L'apertura delle sale cinematografiche in California aiuterà a rivitalizzare il botteghino dopo un anno di chiusura completa o operante a capacità limitata. Con appena il 25% della capacità, Los Angeles e New York hanno aiutato Godzilla vs. Kong a segnare il record in tempo di emergenza sanitaria e dal momento che adesso i cinema si preparano a espandere la loro capacità potrebbero aiutare altre uscite imminenti come Mortal Kombat e Crudelia.

Fast & Furious 9 - The Fast Saga uscirà due settimane dopo che i cinema della California inizieranno a funzionare a pieno regime, il che potrebbe segnare un ritorno a una robusta stagione cinematografica estiva e la fine dei ritardi nelle uscite.