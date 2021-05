Cinderella: il debutto come attrice di Camila Cabello verrà distribuito da Amazon Prime Video

Camila Cabello debutterà come attrice con Cinderella e il film verrà distribuito direttamente in streaming su Amazon Prime Video. Il progetto non ha per ora una data di uscita prevista sul servizio di streaming, tuttavia potrebbe forse essere rispettato il progetto di un debutto estivo a luglio.

Cinderella è un lungometraggio in stile musical diretto da Kay Cannon e Camila Cabello avrà la parte della giovane protagonista oltre ad aver contribuito componendo delle canzoni originali.

Nel cast ci saranno inoltre Idina Menzel, Billy Porter, Nick Galitzine, Minnie Driver, Pierce Brosnan, e James Corden ce sarà coinvolto anche in veste di produttore.

Kay Cannon, oltre all'impegno dietro la macchina da presa, ha firmato la sceneggiatura del progetto.

Cinderella proporrà un nuovo approccio alla storia mostrando sugli schermi una giovane i cui sogni ambiziosi si scontrano con la realtà. Ad aiutarla ci sarà però Fab G (Billy Porter), che la sostiene nel tentativo di realizzare i propri desideri.