Cime tempestose, Margot Robbie: "All'inizio non dovevo interpretare Catherine"

La star ha spiegato che inizialmente avrebbe dovuto partecipare soltanto come produttrice al film diretto da Emerald Fennell.

Margot Robbie è ancora incredula di aver ottenuto la parte di Catherine Earnshaw in Cime tempestose, la nuova trasposizione cinematografica diretta da Emerald Fennell del romanzo gotico del 1847 di Emily Brontë. La star ne ha parlato nel corso dello show di Graham Norton al fianco di Jacob Elordi.

Non è ancora noto se l'adattamento di Fennell sarà fedele al romanzo della scrittrice ma le prime immagini hanno svelato dei cambiamenti della regista, con l'obiettivo di fornire il proprio peculiare sguardo sull'opera letteraria, scatenando prevedibili polemiche.

Margot Robbie non doveva interpretare Catherine in Cime tempestose

"Non avrei dovuto interpretare il ruolo fin dall'inizio" ha spiegato Robbie "Ero entusiasta di essere la produttrice, ma a un certo punto stavamo parlando di Cathy e ho deciso di buttarmi nella mischia. A mio parere è una delle più grandi storie d'amore di tutti i tempi, ha un cast eccezionale e attori incredibili. È un grande film".

Margot Robbie e Jacob Elordi in una scena di Cime tempestose

L'attrice ha elogiato il talento della regista e la cura avuta per il film: "Emerald ama il libro e si è concentrata davvero sulla sensazione che le ha dato quando lo ha letto per la prima volta a 14 anni. Canalizza quell'esperienza emotiva grezza, quindi è un'interpretazione più che un adattamento" ha concluso, cercando di smorzare un po' i toni intorno alla discussione sul lungometraggio.

La versione di Cime tempestose firmata Emerald Fennell

In Cime tempestose, Margot Robbie, nel ruolo di produttrice, ha scelto Jacob Elordi per il ruolo di Heathcliff, un orfano che stringe un legame intenso con la figlia della ricca famiglia che lo accoglie, Catherine. Il romanzo si concentra sulla loro storia d'amore destinata al fallimento, sul divario di classe e sulle conseguenze per le rispettive famiglie.

Nel cast del film in cui Margot Robbie interpreta Catherine Earnshaw e Jacob Elordi interpreta Heathcliff, sono presenti anche Hong Chau, Alison Oliver, Shazad Latif, Martin Clunes ed Ewan Mitchell, con Charlotte Mellington e la star di Adolescence Owen Cooper nei panni delle versioni giovani di Catherine e Heathcliff.