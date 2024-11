Cillian Murphy, su Rotten Tomatoes il suo nuovo film supera il punteggio di Oppenheimer

Small Things Like These è il primo film con Cillian Murphy dopo Oppenheimer e ha sorprendentemente battuto l'acclamata opera di Christopher Nolan ottenendo un prestigioso 94% di consensi su Rotten Tomatoes.

Oppenheimer è considerato uno dei migliori film degli ultimi anni, e l'interpretazione di Cillian Murphy è stata una parte importante del successo di critica del film. L'attore irlandese ha fatto finalmente ritorno sul grande schermo proprio con Small Things Like These, che è stato presentato nel circuito dei festival di cinema (da Berlino ad Atene e Chicago) e si prepara al debutto nelle sale italiane il prossimo 28 novembre col titolo Piccole cose come queste.

Diretto da Tim Mielants, il film è basato sull'omonimo libro del 2021 e vede Murphy nel ruolo di Bill Furlong, un uomo che scopre un'enorme cospirazione che si nasconde all'interno del suo convento locale, ispirandosi alle Magdalene Laundries, realmente esistenti in Irlanda.

Dopo il debutto nelle sale americane avvenuto lo scorso 1° novembre, Small Things Like These ha fatto l'impensabile: attualmente ha un punteggio Rotten Tomatoes più alto di Oppenheimer. Al momento della stesura di questo articolo, è salito fino al 94% sul noto aggregatore di recensioni, un punto in più rispetto al 93% del film di Nolan.

Small Things Like These, Tim Mielants: "Io e Cillian Murphy volevamo lavorare insieme da un po' di tempo"

Il fatto che questo film sia stato accolto così bene è un'ottima notizia e rappresenta un grande affare per Cillian Murphy. A differenza di Oppenheimer, che aveva un cast di grandi star ed era diretto da Nolan, si ttratta di un film molto più piccolo. Nonostante il buon lavoro svolto, Tim Mielants non è così noto come Nolan. Inoltre, parliamo di un film irlandese e il successo del film è un'ottima notizia per i tentativi di Murphy di aiutare l'industria cinematografica del suo paese.

Small Things Like These è anche il film col punteggio Rotten Tomatoes più alto della carriera di Murphy. Anche Il cavaliere oscuro ha il 94%, ed è considerato uno dei più grandi film di tutti i tempi. Tuttavia, in quel film Murphy aveva appena un cameo di pochi secondi, il che dimostra quanto sia importante il successo di questo suo nuovo film.