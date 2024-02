Small Things Like These, Tim Mielants:'Io e Cillian Murphy volevamo lavorare insieme da un po' di tempo'

Tim Mielants ha avuto finalmente l'occasione di tornare a dirigere Cillian Murphy in un film, Small Things Like These, che verrà presentato nei prossimi giorni al Festival di Berlino. Il regista aveva diretto la terza stagione di Peaky Blinders e da quel momento insieme all'attore irlandese stava cercando il progetto adatto da trasformare in un film con protagonista l'interprete di Tommy Shelby.

"Io e Cillian volevamo lavorare insieme da un po' di tempo, volevamo davvero ritrovarci dopo Peaky Blinders" ha dichiarato Mielants a The Hollywood Reporter "Stavamo cercando temi e storie che volevamo raccontare. Questo è stato prima di Oppenheimer".

Il progetto a Berlino

In Small Things Like These, Cillian Murphy interpreta Bill Furlong, un irlandese che fa una scoperta scioccante durante il periodo festivo a metà degli anni '80:"Abbiamo parlato di alcune idee e lui e sua moglie mi hanno proposto il libro di Claire Keegan. Era qualcosa, a livello tematico, che ho davvero compreso a livello personale. Quindi ero totalmente a favore. Abbiamo iniziato a scriverlo e svilupparlo".

Oppenheimer: Cillian Murphy in una foto del film

Matt Damon, co-star di Murphy in Oppenheimer, è tra i produttori del film, che ha subito diversi slittamenti a causa di progetti più imponenti:"Poi è arrivato Oppenheimer. E Cillian stava lavorando a quello e io stavo facendo un altro film. Mentre faceva Oppenheimer ha incontrato Matt Damon e hanno davvero instaurato un buon rapporto. E Matt Damon disse che amava il progetto e si è aggregato. Quindi, dopo Oppenheimer, tutti i pezzi si sono finalmente ricongiunti".