Cillian Murphy sarà il protagonista di Small Things Like These, prodotto da Ben Affleck e Matt Damon

L'attore Cillian Murphy sarà coinvolto come protagonista e produttore di Small Things Like These, adattamento del romanzo di Claire Keegan.

Cillian Murphy sarà il protagonista e il produttore del film tratto dal romanzo Small Things Like These, scritto da Claire Keegan, autrice anche di The Quiet Girl che è arrivato nelle sale cinematografiche ed è diventato il primo film irlandese nominato agli Oscar.

Il progetto sarà realizzato dalla casa di produzione Artists Equity, di Ben Affleck e Matt Damon.

Nel cast di Small Things Like These, oltre a Cillian Murphy, ci saranno anche Ciarán Hinds ed Emily Watson.

La storia è ambientata nel Natale del 1985 quando il devoto padre Bill Furlong (Murphy), scopre dei segreti sconvolgenti che sono stati mantenuti a lungo dal convento della sua città, e alcune verità sulla propria vita.

La regia è stata affidata a Tim Mielants, con cui l'attore ha lavorato in occasione di Peaky Blinders. La sceneggiatura, invece, è stata firmata da Enda Walsh.

Cillian ha dichiarato: "Sono onorato ed elettrizzato nell'avere l'opportunità di portare il magnifico romanzo di Claire Keegan sullo schermo. Abbiamo riunito un team fenomenale dal punto di vista creativo per realizzare questo film e abbiamo trovato dei partner incredibili in AE, uno studio guidato da Matt Damon e Ben Affleck, attori e filmmaker che ho ammirato per molti anni".