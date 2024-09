Trailer e data di uscita del prossimo film con Cillian Murphy, Small Things Like These

Lionsgate ha diffuso il trailer ufficiale di Small Things Like These, il prossimo film interpretato dal premio Oscar Cillian Murphy.

Lionsgate ha appena diffuso il trailer ufficiale e fissato la date di uscita nel Regno Unito, in Irlanda e negli Stati Uniti di Small Things Like These, film interpretato dal premio Oscar Cillian Murphy. Potete guardare il trailer e il nuovo poster di seguito.

Small Things Like These ha aperto il Festival di Berlino a febbraio, la prima volta che un film irlandese ha avuto questo onore. Emily Watson ha poi vinto l'Orso d'argento per la migliore interpretazione non protagonista per il suo ruolo. Lionsgate si occuperà di distribuirlo in Nord America, Regno Unito e l'Irlanda. Il film uscirà prima nel Regno Unito e in Irlanda il 1° novembre, poi negli Stati Uniti l'8 novembre, in collaborazione con Roadside Attractions.

Di cosa parla Small Things Like These?

Murphy, che è anche produttore, interpreta il ruolo del padre devoto Bill Furlong nel dramma tratto dall'omonimo romanzo best-seller di Claire Keegan. Mentre lavora come commerciante di carbone per mantenere la sua famiglia, Bill scopre inquietanti segreti custoditi dal convento locale, che lo costringono a confrontarsi con il suo passato e con il silenzio complice di una piccola città irlandese controllata dalla Chiesa cattolica.

Interpretata anche da Eileen Walsh, Michelle Fairley e Zara Devlin, la storia del film si svolge nelle settimane che precedono il Natale del 1985.

Small Things Like These è diretto da Tim Mielants (Peaky Blinders) e adattato da Enda Walsh (Hunger, Disco Pigs) dal romanzo di Keegan candidato al Booker Prize. Murphy ha precedentemente dichiarato a Deadline di essersi "innamorato del libro", la cui storia è "molto specifica", ma con "un'enorme universalità".

The first poster for 'SMALL THINGS LIKE THESE' starring Cillian Murphy has been released.



In theaters November 8th. pic.twitter.com/xZGsw3mlM3 — Film Updates (@FilmUpdates) September 17, 2024

Artists Equity di Matt Damon e Ben Affleck ha finanziato la pellicola dopo che Murphy ha incontrato Damon mentre lavorava a Oppenheimer. I produttori sono Murphy e il suo collaboratore di lunga data e partner della Big Things Films, Alan Moloney, insieme a Damon e Drew Vinton della Artists Equity e a Catherine Magee. I produttori esecutivi sono Affleck, Michael Joe, Kevin Halloran e Niamh Fagan.