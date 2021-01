Dopo la scelta di una forma di distribuzione ibrida cinema/streaming da parte di WarnerMedia, Christopher Nolan potrebbe non lavorare più con Warner Bros. nonostante la collaborazione ventennale.

Tenet: una foto sul set di John David Washington e Christopher Nolan

Secondo il Wall Street Journal, è improbabile che Christopher Nolan torni a collaborare con Warner Bros. dopo che WarnerMedia ha implementato un piano per far uscire i titoli del 2020 in streaming su HBO Max in concomitanza con l'uscita nei cinema.

L'emergenza sanitaria ha messo in grave difficoltà l'industria cinematografica causando incomprensioni tra Nolan e WB riguardo all'uscita di Tenet. in un primo tempo il regista inglese e lo studio di sono detti concorsi a far uscire il film in estate nonostante la situazione disastrosa delle sale americane. Di recente, Christopher Nolan ha ammesso di non avere potere decisionale sulla data di uscita del film. Il cineasta ha, inoltre sferrato un duro attacco contro la scelta di far uscire i titoli del 2021 su HBO Max definendolo "il peggior servizio streaming".

i rapporti tra Nolan e lo studio si sono inaspriti anche a causa degli incassi di Tenet, ampiamente inferiori rispetto alle aspettative tanto da mettere a repentaglio ogni collaborazione futura. Supponendo che Christopher Nolan decide di stringere accordo con un'altra compagnia, questa sarebbe una delle rotture più pensanti nel settore dopo quella che si è consumata tra Quentin Tarantino e i fratelli Weinstein. Tarantino ha fatto uscire il suo ultimo film, C'era una volta a... Hollywood a Hollywood, con Sony Pictures Releasing. Quanto a Nolan, staremo a vedere cosa il regista decide di fare.