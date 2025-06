Ischia Film Festival 2025 dal 28 giugno al 5 luglio: chi sono gli ospiti, Christopher Nolan tra i premiati

Torna anche quest'anno l'Ischia Film Festival, uno degli appuntamenti più suggestivi del calendario cinematografico estivo. Dal 28 giugno al 5 luglio 2025, la 23esima edizione animerà il Castello Aragonese con un programma che intreccia cinema d'autore, visioni internazionali e riflessioni sul potere narrativo dei luoghi.

Grandi nomi a Ischia Film Festival 2025: da Marcia Gay Harden a Luca Zingaretti

Marcia Gay Harden

Il festival si aprirà con un omaggio al regista Antonio Capuano, che riceverà il Premio alla Carriera. Tra i protagonisti della settimana anche l'attrice Premio Oscar Marcia Gay Harden, celebrata con la proiezione del cult Crocevia della morte, e il regista palestinese Rashid Masharawi, noto per i suoi film girati nei territori occupati, che sarà premiato per il suo impegno artistico e civile.

Spazio anche al debutto alla regia di Luca Zingaretti con La casa degli sguardi, mentre nel corso della settimana arriveranno sull'isola interpreti e autori del calibro di Anna Ammirati (Napoli - New York), Francesca Comencini e Luca Bigazzi (Il tempo che ci vuole), Toni Servillo e Roberto Andò (L'abbaglio) e Marco Giallini, che accompagnerà La città proibita di Gabriele Mainetti.

Il premio a Christopher Nolan e nuove sezioni tematiche

Christopher Nolan a Ischia Film Festival 2025

Tra i momenti più attesi c'è sicuramente la consegna del prestigioso Foreign Award a Christopher Nolan, regista scelto per la sua visione autoriale capace di trasformare ogni location in parte integrante della narrazione. A Enzo Sisti andrà invece il Premio Italy for Movies, riconoscimento al lavoro di chi ha reso l'Italia una meta privilegiata per le produzioni internazionali.

Torna anche la sezione Location negata, dedicata ai territori in cui fare cinema significa affrontare censure, conflitti e assenza di diritti. Un focus che ribadisce l'identità del festival come spazio di confronto tra arte e realtà.

Chiusura con Paolo Sorrentino e i premi ufficiali

Paolo Sorrentino

La cerimonia finale, sabato 5 luglio, vedrà protagonista Parthenope di Paolo Sorrentino, proiettato alla presenza della giovane interprete Celeste Dalla Porta. Saranno inoltre assegnati i premi per le opere in concorso e un riconoscimento speciale a Simona Balducci, scenografa di Cinecittà, per il contributo all'eccellenza produttiva italiana.

Con uno sguardo sempre più internazionale e attento all'attualità, l'Ischia Film Festival 2025 conferma il suo ruolo di osservatorio privilegiato sul cinema che racconta il mondo attraverso i suoi luoghi.