Christopher Nolan vieta l'uso di sedie sul set, Anne Hathaway ci svela il perché

Anne Hathaway ha svelato il motivo per cui il regista Christopher Nolan vieta l'uso di sedie sul set delle sue produzioni, conseguenza della sua dedizione totale al lavoro.

Christopher Nolan guarda nella sua telecamera sul set de Il cavaliere oscuro - Il ritorno

Ospite di Variety's Actors on Actors, Anne Hathaway ha rivelato che sui set di Christopher Nolan non è permesso l'uso di telefoni cellulari né di sedie. La ragione? Secondo il regista la presenza di sedie spingerebbe le persone a sedersi e se stanno sedute non lavorano:

"Chris non permette l'uso di sedie. Ho lavorato con lui due volte. Non permette che ci siano sedie sul set e il motivo è che se vedi una sedia ti siedi e se sei seduto non stai lavorando. Realizza film incredibilmente ambiziosi dal punto di vista tecnico ed emotivo. Rispetta sempre i tempi di lavorazione e il budget, credo che questo sia collegato al fatto delle sedie".

Al momento è grande l'attesa per l'uscita del nuovo film di Nolan, il misterioso Tenet, rinviato già due volte per via dell'emergenza sanitaria che sta paralizzando gli USA. L'uscita prevista per metà luglio è ora fissata al 12 agosto, nella speranza che Warner Bros. riesca a rispettarla evitando un nuovo slittamento.

