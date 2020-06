Il cavaliere oscuro - Il ritorno: Anne Hathaway e il consiglio che le diede Christopher Nolan

Anne Hathaway e Hugh Jackman hanno partecipato allo show di Variety, Actors on Actors, e l'attrice ha ricordato il periodo delle riprese de Il cavaliere oscuro - Il ritorno, nel quale interpreta il personaggio di Selina Kyle/Catwoman. Hathaway ha svelato al collega una conversazione con il regista Christopher Nolan, che l'ha consigliata su alcuni aspetti della lavorazione, in particolare il training fisico per entrare nella parte.

"Tutto l'approccio di Chris al cinema è tra i miei preferiti. Lo riduce al minimo ma poi i suoi film sono così enormi ed elaborati" ha dichiarato l'attrice "Chris mi fece sedere e mi disse 'Non ha niente a che fare con il tuo aspetto. Se avessimo girato domani sarei così felice. Quando abbiamo fatto Inception, Joseph Gordon-Levitt si è allenato per 12 settimane a fare una sequenza d'acrobazie di quattro giorni perchè voleva fare ogni ripresa. Voglio che tu faccia tutto il lavoro acrobatico che puoi. Ho bisogno che tu sia abbastanza forte per farlo. Non riesco a farti diventare uno di quegli interpreti che ne fanno una, due e poi sono troppo stanchi. Voglio che tu faccia tutto'"

Anne Hathaway ha raccontato questo aneddoto a Hugh Jackman, che insieme a Christopher Nolan ha girato The Prestige:"E poi non ammette sedie sul set e il suo ragionamento è che se si dispone di sedie le persone si siederanno e se sono seduti non lavorano. Voglio dire, fa questi film incredibili in termini di portata, ambizione, abilità tecnica ed emozione. Arriva sempre alla fine nei tempi previsti e nei limiti del budget. E pensi che si occupa di queste cose della sedia" ha esclamato Hathaway.

Il cavaliere oscuro - Il ritorno è il terzo e ultimo film della trilogia su Batman di Christopher Nolan. Nel cast, insieme a Christian Bale nei panni di Bruce Wayne/Batman anche Michael Caine (Alfred Pennyworth), Gary Oldman (James Gordon), Tom Hardy (Bane) e Marion Cotillard (Miranda Tate).