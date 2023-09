Christine, la macchina infernale, John Carpenter: 'Il remake di Bryan Fuller sarà migliore del mio film'

John Carpenter è ottimista riguardo ai miglioramenti che Bryan Fuller apporterà nel suo adattamento di Christine di Stephen King. In un'intervista con Total Film Magazine, Carpenter ha parlato del thriller soprannaturale diretto nel 1983 su una micidiale Plymouth Fury bianca e rossa del 1958 che adesso avrà il suo bel reboot in occasione del 40° anniversario del film originale.

John Carpenter aveva precedentemente esternato la sua insoddisfazione nei confronti di Christine, la macchina infernale, nonostante il suo moderato successo al botteghino. Ora con lo showrunner di Star Trek: Discovery e American Gods al timone di un reboot per Blumhouse, Carpenter è convinto Bryan Fuller possa migliorare la qualità dell'originale. "Buona fortuna a lui. Probabilmente il suo film sarà meglio" ha esclamato il cineasta.

La star di Christine Seth Gordon, che interpretava l'adolescente ossessivo Arnie Cunningham, proprietario della macchina indemoniata, ha aggiunto: "Credo che Bryan Fuller abbia un grande talento e che sia la persona giusta per questo lavoro. Non ho niente in contrario ai remake, specialmente dopo 40 anni. Christine potrebbe essere raccontata in un modo diverso e non essere un insulto all'originale. C'è una lista molto breve di classici intoccabili che non dovrebbe mai avere remake - film in cui la loro innovazione o idiosincrasia è ciò che li rende speciali. Non vorrei mai vedere un remake di Quarto potere o 2001 Odissea nello spazio o Toro scatenato."