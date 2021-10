Christine, la macchina infernale: "La sceneggiatura di Bryan Fuller è pronta"

Jason Blum ha rivelato che la sceneggiatura del remake di Bryan Fuller del classico horror Christine, la macchina infernale è ormai completa. Il nuovo adattamento del romanzo di Stephen King sarà a breve in lavorazione.

Una scena di Christine

Christine, la macchina infernale racconta la storia terrificante di uno studente delle superiori e della sua macchina omicida. Come molte delle opere di Stephen King, Christine è stata adattata per lo schermo nel 1983 con la regia di John Carpenter. Quasi 40 anni dopo l'uscita del libro, è stato annunciato all'inizio di quest'anno che l'autore di Hannibal Bryan Fuller avrebbe riportato in vita l'auto mefistofelica insieme a Sony Pictures e Blumhouse.

In un'intervista con Collider, il CEO di Blumhouse Jason Blum ha rivelato che la sceneggiatura di Christine di Fuller è terminata definendola "fantastica" e ha aggiunto che, sebbene non ci sia ancora una data di inizio confermata per le riprese del remake, spera di poter dare il via alla produzione il prossimo anno. Ecco le sue parole:

"Di recente abbiamo ricevuto una sceneggiatura, che è fantastica. Cercheremo di trasformarla in un film. Questo è il mio piano".

