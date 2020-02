Christian De Sica contro Checco Zalone e Aldo Giovanni e Giacomo: "Con loro non si ride mai"

Non le manda a dire Christian De Sica, che ha parlato degli ultimi film di Checco Zalone e Aldo, Giovanni e Giacomo, riservando loro qualche tiepido complimento e invitando il pubblico a vedere il suo ultimo film, La mia banda suona il pop, "che fa davvero ridere".

Il successo di Tolo Tolo di Checco Zalone evidentemente va un po' stretto ai comici italiani: Carlo Verdone aveva detto la sua sul film di Checco Zalone e adesso arriva anche Christian De Sica, che ne approfitta per tirare in ballo un po' tutti i re del boxoffice italiano degli ultimi due mesi: "Ho visto il film di Checco Zalone di recente, trovandolo davvero carino, ma non ho riso mai" - ha detto l'attore a margine dell'incontro stampa per il suo film La mia banda suona il pop - "Gli stessi Aldo, Giovanni e Giacomo hanno fatto un film melò, non comico. Il film di Muccino l'ho visto, ed è bello, ma anche lì non si ride mai. Il nostro film è l'unico che faccia ridere", conclude riferendosi a Odio l'estate e a Gli anni più belli, attualmente in classifica tra i dieci film più visti in Italia. Per quanto riguarda Tolo Tolo invece, è il quinto incasso italiano di sempre e al momento in cui scriviamo ha totalizzato più di 46 milioni di euro.

Tolo Tolo: una scena del film con Checco Zalone

La mia banda suona il pop: Christian De Sica, Diego Abatantuono, Paolo Rossi in una foto promozionale

Questa settimana vedremo quale sarà l'accoglienza del pubblico nei confronti de La mia banda suona il pop, in uscita il 20 febbraio. Il film di Fausto Brizzi che vede protagonisti Christian De Sica con Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Angela Finocchiaro e Natasha Stefanenko racconta le vicissitudini dei Popcorn, una band in voga negli anni '80, ormai finita nel dimenticatoio, che si ritrova per una reunion in Russia.